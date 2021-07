Snapchat personnalise davantage sa carte pour intégrer les recommandations

Ce mercredi 28 juillet, Snapchat a annoncé le lancement de la fonctionnalité "Mes lieux" sur sa carte Snap, reliant ainsi les utilisateurs à plus de 30 millions d'entreprises. Le réseau social recommande cafés, restaurants et autres lieux à proximité des utilisateurs selon les endroits précédemment fréquentés et les lieux enregistrés en favoris. Cette mise à jour permettra également d'envoyer des adresses à ses amis et de garder une trace des établissements visités.



Une carte personnalisée

Mes lieux est disponible directement depuis la carte Snap et comporte trois onglets principaux : visités, favoris et populaires. Comme son nom l'indique, l'onglet "visités" tient compte des endroits fréquentés, et l'onglet "favoris" permet quant à lui de garder une trace des lieux particulièrement appréciés par l'utilisateur. Enfin, l'onglet "populaires" est la vraie nouveauté, c'est la première fois que Snapchat utilise un algorithme pour fournir des recommandations personnalisées à ses utilisateurs. L'algorithme tient compte de l'endroit où vous vous trouvez, de ce que vous avez déjà marqué ou favorisé, et des endroits que vos amis et d'autres Snapchatters ont visités.



À l'instar des géants Google et Apple, le réseau social mets à disposition des informations utiles concernant le lieu, tels que l'adresse le numéro de téléphone, le site web ou encore les horaires d'ouverture et d'affluence. Snapchat ne prends pas en charge l'itinéraire, mais propose de l'ouvrir sur Plans ou Google Maps.



De nombreuses acquisitions pour sa cartographie

Snap n'a pas fourni plus de détails sur le fonctionnement de cette nouvelle fonctionnalité. La société a multiplié les acquisitions pour muscler son service de cartographie ces dernières années. En 2017, Snap s'est offert du spécialiste français de la géolocalisation Zenly dans le but d'utiliser sa technologie pour géolocaliser ses amis sur une carte mise à jour en temps réel.



En janvier de cette année, Snap s'est également emparé de StreetCred dont le service est basé sur l'idée de lister des points d'intérêt et autres données géographiques. Enfin, il y a quelques semaines le réseau social s'est discrètement offert la start-up Pixel8earth, qui a mis en place une plateforme participative pour collecter des vidéos et réaliser des cartes à partir de ces données.



Des résultats prometteurs

Avec plus de 250 millions d'utilisateurs actifs mensuels sur Snap Map, la société continue d'alimenter son outil de cartographie de nouvelles fonctionnalités. En mai dernier, une mise à jour appelée Layers a été annoncée. Celle-ci qui permet aux entreprises partenaires d'ajouter des données directement sur leur propre carte. Jusqu'à présent, Snapchat a collaboré avec Ticketmaster et The Infatuation, un site web de recommandation de restaurants, pour proposer aux utilisateurs des spectacles et des restaurants à visiter.



Snap prévoit de poursuivre l'intégration de cet outil Layers à sa carte et notamment à son onglet "Mes lieux". Des annonces devraient être faites en ce sens dans le courant de l'année. La semaine dernière, Snap a annoncé qu'au cours du deuxième trimestre de cette année, ses revenus et le nombre d'utilisateurs actifs quotidiens ont augmenté au rythme le plus élevé de ces quatre dernières années. D'une année sur l'autre, l'application a connu une croissance de 23%.