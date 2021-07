Snapchat s'offre Vertebrae et mise sur le shopping en réalité augmentée

Snap continue de se muscler dans le domaine de l'e-commerce. La maison-mère du réseau social Snapchat multiplie les acquisitions pour étoffer son offre qui mêle commerce en ligne et réalité augmentée. La dernière transaction concerne l'acquisition de Vertebrae, une entreprise qui permet aux marques de créer et de gérer des versions 3D de leurs produits, comme le rapporte The Verge. Le coût de l'opération n'a pas été divulgué par les intéressés.



Modélisation 3D et achats intégrés

"Nous sommes ravis de rejoindre Snap afin de renforcer et développer notre plateforme 3D pour les détaillants et les marques, a confié Vince Cacace, PDG de Vertebrae, à The Verge. L'avenir du commerce de la réalité augmentée est prometteur et nous continuerons à faciliter la création, la gestion et le déploiement d'expériences de réalité augmentée pour nos partenaires". La plateforme 3D de Vertebrae permet aux marques de créer des modèles 3D de leurs produits. Puis, les acheteurs présents sur Snapchat peuvent visualiser au mieux le produit et la façon dont il le porte. L'objectif étant de favoriser les achats en ligne.



Les premiers tests d'expériences d'achat en réalité augmentée, comme la récente collaboration avec Gucci autour d'une paire de baskets en édition limitée, montrent que les utilisateurs sont plus enclins à l'achat après avoir essayé virtuellement le produit. L'équipe de Vertebrae, composée de 50 personnes, continuera à développer ses outils en toute autonomie, a précisé un porte-parole de Snap.





Une série d'acquisitions

Snap multiplie les acquisitions. Le réseau social a récemment déboursé 500 millions de dollars pour mettre la main sur WaveOptics, le fournisseur d'écrans à l'origine de la technologie embarquée dans ses lunettes de réalité augmentée Spectacles 4. Une acquisition qui fait suite à celle de Fit Analytics, une société qui développe des outils qui aident à choisir la bonne taille d'un vêtement lors d'un achat en ligne.



Le rachat de Vertebrae s'inscrit dans les ambitions de Snap qui souhaite devenir un incontournable de l'e-commerce. Outre l'augmentation du trafic sur son application, cette stratégie pourrait s'avérer payante à d'autres niveaux. En démocratisant le recours à la réalité augmentée dans les expériences d'achats en ligne, Snap pourrait étendre l'utilisation de ses lunettes Spectacles à davantage de clients. Surtout, l'augmentation du trafic et des achats via sa plateforme peut lui permettre de gagner des parts de marché dans la publicité.