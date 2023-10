Que vaut le Snapdragon X Elite de Qualcomm face à la concurrence ?

Le rachat de Nuvia porte enfin ses fruits pour Qualcomm. Son cœur CPU, conçu à l'origine pour les serveurs, a été adapté pour fonctionner sur des ordinateurs portables, et les performances sont au rendez-vous. Le composant qui en résulte s'appelle Oryon, et est la pierre angulaire du system-on-a-chip Snapdragon X Elite annoncé le 24 octobre. Ce dernier a été conçu pour fonctionner avec Windows, prenant la suite des puces 8cx.

12 cœurs performance

Oryon compte 12 cœurs au sein du Snapdragon X Elite, qui pouvent tous monter jusqu'à 3,8 GHz lors de pics de charge. Alternativement, deux d'entre eux peuvent être boostés jusqu'à 4,3 GHz pour ne pas mobiliser l'ensemble du composant. Le CPU dispose au total de 42 Mo de mémoire cache. Il gère jusqu'à 64 Go de mémoire LPDDR5X-8533 avec 136 Go/s de bande passante.



Le X Elite va à l'encontre de la tendance qui consiste ces dernières années à combiner des cœurs dédiés à la performance et d'autres à l'efficacité énergétique. La raison est simple : l'équipe Nuvia l'a conçu à la base pour être le plus efficace possible, et ses hautes performances sont le résultat de cette efficacité. Les cœurs sont répartis en trois clusters de quatre cœurs, ce qui devrait permettre en théorie d'en éteindre une partie lorsqu'ils ne sont pas utiles.

Peu de détails sur le GPU, le NPU mis en avant

Cette partie CPU est complétée par un GPU Adreno customisé sur lequel Qualcomm n'a pas donné beaucoup de détails. Tout juste sait-on qu'il est compatible DirectX 12 et OpenCL, et que sa puissance de calcul est de 4,6 TFLOPS (sans information sur le format utilisé). Il peut faire fonctionner jusqu'à 4 écrans : celui intégré plus trois écrans externes en DisplayPort 1.4 avec une résolution UHD HDR10 à 60 Hz. En complément, la puce est dotée du dernier processeur vidéo de Qualcomm, qui gère le décodage ainsi que l'encodage AV1.



Outre Oryon, Qualcomm a beaucoup mis en avant Hexagon, son accélérateur dédié à l'IA. Dans sa nouvelle version, ce NPU (Neural Processing Unit) a une vitesse de 45 TOPS en INT8. Son accélérateur de tenseurs est 2,5 fois plus puissant que dans sa précédente version. De quoi permettre au X Elite de faire tourner un modèle Llama 2 à 13 milliards de paramètres en local.



A noter que le X Elite n'intègre ni le modem 5G (Snapdragon X65) ni le module Wi-Fi 7 et Bluetooth 5.4 (FastConnect 7800). Ceux-ci sont externes. Le stockage interne NVMe est en PCIe 4.0, tandis que trois ports USB 4 Type-C et deux ports USB 3.2 peuvent être inclus.

Des benchmarks aux résultats impressionnants...

Lors de sa conférence, Qualcomm a souligné l'adaptabilité d'Oryon, qui lui permet d'être décliné sur "une large gamme de profils thermiques". Les tests disponibles sur place utilisaient deux "reference designs" aux enveloppes thermiques très différentes : 23 Watts pour l'un, tandis que l'autre montait jusqu'à 80 W. Ils avaient tous les deux la même mémoire, mais la version 23 W était limité à 3,4 GHz et 4 GHz de vitesse maximale pour ses cœurs. Elle disposait d'un ventilateur, mais Qualcomm indique que des machines avec refroidissement passif sont possibles.

Il est important de noter que les journalistes n'étaient pas autorisés à toucher les machines et que ces benchmarks n'ont pas été vérifiés indépendamment.



Les comparaisons ont été réalisées avec les outils suivant : Cinebench 2024, Geekbench 4.2, PCMark 10, 3DMark Wildlife Extreme, GFXBench 5.0 Aztec Ruins, et UL Procyon AI. Il s'agit dans chaque cas de benchmarks optimisés pour tourner sur architecture Arm, ce qui ne permet pas de mesurer les performances en matière d'émulation Win32.



Les autres appareils de test étaient un Razer Blade 15 doté d'un Core i7-13800H, un Asus ROG Zephyrus G14 utilisant un Ryzen 9 7940HS, et un MacBook Pro 13 pouces de 2022 équipé d'un M2. Qualcomm n'a fait pas de comparaison avec sa précédente puce, le Snapdragon 8cx Gen 3.







Arriver en tête des performances en single-threading dans Cinebench 2024 est le résultat le plus impressionnant du lot pour cette première génération d'Oryon.







Pour le multi-threading, les 12 cœurs du X Elite lui confèrent un avantage face à la concurrence.









Le X Elite domine aussi les résultats de Geekbench.









Les performances d'Adreno ne sont plus à démontrer, néanmoins Aztec Ruins et Wildfire Extreme sont plutôt pensés pour les smartphones et pas forcément bien optimisés pour les processeurs x86.





Bien que très impressionnants de prime abord, nos confrères d'Anandtech rapportent que les résultats sur UL Procyon AI sont trompeurs car le benchmark utilise le NPU du Snapdragon X Elite, mais ne s'appuie que sur le CPU des processeurs Intel et AMD via Windows ML. Gageons que les chiffres seraient différents si un Core Ultra faisait le même calcul en s'appuyant sur OpenVINO.

...Mais à prendre avec des pincettes

Il est indéniable que les performances du Snapdragon X Elite sont impressionnantes. Mais il ne faut pas perdre de vue le fait que ces résultats sont présentés de la façon la plus avantageuse qui soit.



Qualcomm compare par exemple le X Elite à un Core i7-13800H (14 cœurs), avançant des performances en multithread deux fois supérieures pour une consommation énergétique équivalente. Or ce processeur est gravé avec le processus Intel 7, ce qui lui confère un désavantage non négligeable face à une puce gravé en N4P. D'ici à ce que les premières machines équipées du X Elite arrivent sur le marché, elles devront se comparer au Core Ultra, gravé en Intel 4. Une autre paire de manches.



La comparaison du X Elite et ses 12 cœurs à l'Apple M2 et ses 8 cœurs (4 performance et 4 basse consommation) interpelle aussi, car le X Elite est forcément avantagé lors de tests en multithreading. Sans parler du fait que c'est à l'Apple M3 qu'il devra faire face. La finesse de gravure joue également un rôle dans les performances GPU, tout comme l'utilisation de LPDDR5X-8533, en sachant que les ordinateurs portables du marché se contentent au mieux de LPDDR5X-6400 à date.



Enfin, quid de l'émulation pour les applications non natives Arm ? Ces benchmarks synthétiques ne remplacent pas des tests en conditions réelles. Lors de sa keynote, Qualcomm a cité Control (Remedy) et Baldur's Gate 3 (Larian) parmis les jeux pouvant tourner sur le X Elite. On a hâte de voir ce que cela donnera.

Une nouvelle ère

Si une chose ressort de la conférence de Qualcomm, c'est sa confiance dans son nouveau CPU. Ses dirigeants sont clairement persuadés que cette fois-ci, ils vont s'imposer sur le marché PC. Si l'entreprise a déjà fait ce type de promesses par le passé, le Snapdragon X Elite représente une vraie rupture et nous nous attendons à ce qu'il redistribue les cartes. D'autant que Gerard Williams (fondateur de Nuvia et principal architecte d'Oryon, qui a aussi conçu le M1 pour Apple) comme Cristiano Amon (CEO et président de Qualcomm) ont insisté sur le fait qu'il s'agit d'un effort multi-générationnel. L'aventure Oryon ne fait donc que commencer.



Reste un petit détail. Microsoft est l'autre acteur majeur de cette stratégie... Et celui sur qui les regards se tournent désormais. La force d'Apple a été sa capacité à pousser tout son écosystème vers ses nouvelles puces au détriment du x86. Si Qualcomm a eu ses torts par le passé, le géant de Redmond n'a pas non plus su mettre suffisamment de poids derrière Windows-on-Arm jusqu'à présent. Cela va-t-il changer avec l'arrivée du Snapdragon X Elite ? Qualcomm a enfin rempli sa part du contrat. A Microsoft de faire le reste.



Au-delà des PC, Oryon est destiné à remplacer Kryo dans tous les segments de marché, à commencer par le Snapdragon 8 (puce premium pour smartphones) dès l'année prochaine. L'automobile et la XR suivront. Questionné par L'Usine Digitale sur l'avenir de Kryo, Chris Patrick, SVP de la division Mobile chez Qualcomm, confie que rien n'est arrêté pour le moment. "Il est possible qu'il ait encore une utilité dans certains cas à l'avenir, cela reste à déterminer." Mais une chose est sûre : le futur est placé sous le signe d'Oryon.