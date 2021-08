Snorkel AI, spécialiste du data labeling, lève 85 millions de dollars

La plateforme d'étiquetage de données Snorkel AI a annoncé ce 9 août, avoir levé 85 millions de dollars lors d'un tour de table de série C, portant sa valorisation à plus d'un milliard de dollars. Ce financement a été codirigé par Addition et des fonds et comptes gérés par BlackRock, ainsi que par Greylock, GV, Lightspeed Venture Partners, Nepenthe Capital et Walden. Le tour de table porte le total des fonds levés par Snorkel à 135 millions de dollars et sera utilisé pour accroître l'équipe d'ingénieurs de la start-up, à en croire le PDG Alex Ratner.



Basée à Palo Alto, en Californie, Snorkel AI a vu le jour au sein du Stanford AI Lab en 2019. La start-up utilise le Data Labeling pour développer et déployer des IA par le biais du Machin Learning. La promesse de Snorkel AI est la possibilité de gérer efficacement les données sans avoir à les étiqueter manuellement, un gain de temps précieux. "Avec Snorkel Flow, nos clients ont réduit le temps de développement de plusieurs mois à quelques jours", a indiqué la start-up dans son communiqué.



Continuer ses travaux de recherche

En effet, pour garantir le succès d'un modèle d'apprentissage automatique et d'un projet d'IA, les données étiquetées et utilisées pour former ces modèles doivent être les plus précises possible. Une tâche chronophage pour les data scientists. La plateforme de Snorkel AI permet ainsi, d'étiqueter automatiquement les données mais aussi d'annoter et de gérer ces dernières à l'aide de kits de développement logiciel et d'interfaces sans code. La start-up offre la possibilité d'entraîner les modèles et d'identifier les modes d'erreur pour les améliorer. "Même les plus grandes organisations du monde ne peuvent pas utiliser l'IA lorsque des mois d'efforts manuels sont nécessaires chaque fois qu'un modèle doit être construit ou mis à jour", a détaillé Snorkel AI.



Avec cet investissement de 85 millions de dollars, la start-up prévoit de continuer ses travaux de recherche et le développement de son outil Snorkel Flow et s'imposer davantage sur ce marché. Parmi ses concurrents, Snorkel compte à la fois des start-up comme Scale AI, Appen, Labelbox et Cloudfactory dans le domaine de l'étiquetage des données, mais aussi des opérateurs de taille comme Amazon. Toutefois, la start-up collabore avec "certaines des plus grandes marques mondiales", dont Apple, Intel, Stanford Medicine et des agences gouvernementales américaines. Ce nouveau tour de table réalisé par Snorkel, s'ajoute aux 35 millions de dollars déjà levés par la start-up, auprès de Lightspeed notamment.