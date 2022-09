Société Générale va racheter la fintech de paiement PayXpert

La bataille fait rage dans le secteur des solutions de paiement, et les grandes banques y participent naturellement, y compris en tant qu'acteurs de la consolidation du marché. Ce vendredi, Société Générale annonce la signature d'un accord en vue d'acquérir une participation majoritaire dans la fintech PayXpert, qui propose des solutions de paiement pour le commerce et l'e-commerce. La banque rouge et noire souhaite ainsi "développer son offre omnicanale en Europe", et "offrir à ses clients une expérience de paiement toujours plus simple et innovante en matière de services intégrés".



intégrer du crédit et de l'assurance

Fondée en 2009 et basée au Royaume-Uni, PayXpert est déjà un dinosaure par rapport aux fintechs lancées ces dernières années. La société propose des services d'encaissement via divers moyens de paiement : carte bancaire, applications mobiles, QR code, lien, abonnement, terminaux de paiement, in app... Ses solutions sont capables de traiter les paiements internationaux sur les réseaux Visa, Mastercard, WeChat Pay et Alipay, dans plus de 150 devises.



Avec l'acquisition de PayXpert, l'objectif de Société Générale est de proposer des services additionnels intégrés de crédit et d'assurance, et de lui apporter les moyens de son expansion géographique. Les termes financiers de l'accord n'ont pas été dévoilés.



PayXpert compte plus de 650 clients, parmi lesquels plusieurs marques de luxe (Clarins, Four Seasons, Gucci). D'où l'accent mis sur les moyens de paiement acceptés en Chine.



Société Générale vient par ailleurs d'annoncer une prise de participation dans une autre fintech, la franco-canadienne Impak Ratings, qui développe une plateforme SaaS d'analyse extra-financière pour les critères ESG et vient de boucler un tour de table de 4,5 millions d'euros.