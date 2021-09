SoftBank mène la levée de 178 millions d'euros de Vestiaire Collective

La seconde main a le vent en poupe. Vestiaire Collective, start-up de la French Tech qui a mis au point un site de seconde main haut de gamme, a annoncé mercredi 22 septembre 2021 avoir levée 178 millions d'euros (210 millions de dollars). Une levée de fonds qui la valorise 1,7 milliard de dollars et intervient quelques mois après sa précédente levée au même montant.



A l'occasion de ce tour de table, Vestiaire Collective ouvre son capital à SoftBank Vision Fund et Generation Investment Management. Ses investisseurs historiques Les actionnaires existants que sont Large Venture (Bpifrance), Condé Nast, Eurazeo et Korelya Capital ont également participé. Lors de sa précédente levée, la licorne française avait accueilli le groupe français du luxe Kering à son capital.



Le marché prometteur des vêtements d'occasion

Lancée en 2009, Vestiaire Collective a mis au point une markeplace spécialisée dans la vente de produits de luxe d'occasion entre particuliers. Les préoccupations environnementales prennent de l'importance dans le débat public. Des particuliers cherchent à mieux consommer et privilégient la seconde main aux vêtements neufs. D'autres se tournent vers Vestiaire Collective pour s'offrir des vêtements haut de gamme à un prix accessible. Ces tendances, couplées à l'explosion de la vente en ligne en lien avec la pandémie de Covid-19, ont bénéficié à Vestiaire Collective. La licorne assure avoir plus que doublé ses volumes de transactions en 2020.



La plateforme, qui donne accès à un catalogue de 3 millions d'articles, compte aujourd'hui environ 11 millions de membres. Près de 550 000 nouveaux articles sont mis en vente toutes les semaines. La licorne française ambitionne de s'implanter durablement en Amérique du Nord et plus particulièrement aux Etats-Unis. A lui seul, le marché américain des vêtements d'occasion devrait dépasser les 60 milliards de dollars aux Etats-Unis. L'engouement pour le marché de la seconde main a conduit Esty, marketplace de référence du "fait main", à débourser 1,63 milliard de dollars pour s'emparer du spécialiste londonien de la mode d'occasion Depop.