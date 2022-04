SonarSource lève 375 millions d'euros pour détecter les erreurs dans le code

SonarSource lève 375 millions d'euros pour sa solution de détection des erreurs dans le code. La start-up suisse a levé un total de 4,25 milliards de dollars depuis sa création. Elle réalise ce nouveau tour de table, annoncé le 26 avril 2022, auprès d'Advent International, General Catalyst, Insight Partners et Permira Growth Opportunities.



Détecter les bugs et failles de sécurité

La start-up propose trois solutions : SonarLint, SonarQube (version payante qui s'intègre avec l'environnement d'entreprise), SonarCloud (version qui s'intègre à la plateforme cloud). Toutes ces solutions visent à détecter les bugs et failles de sécurité dans le code. Elles s'intègrent dans les flux de travail de développement afin de corriger le code existant. La start-up Suisse prend en charge 29 langages de programmation.



"Le code source est le composant essentiel des logiciels, affirme Olivier Gaudin, CEO et cofondateur. SonarSource permet aux entreprises d'en faire un atout plutôt qu'une dette. Cela génère une valeur considérable pour les entreprises, d’autant que tout se déroule dans le cadre du processus de développement et ne nécessite aucun effort supplémentaire." Le but est d'améliorer les logiciels en aidant les équipes à écrire du code de qualité. Avec une telle solution, les développeurs peuvent se concentrer sur l'innovation, l'amélioration des produits et l'expérience utilisateur.

5 millions de développeurs

SonarSource vise le marché des 70 millions de développeurs. Pour l'instant sa solution est utilisée par plus de 5 millions de développeurs répartis dans 300.000 entreprises. Elle revendique des clients comme Alphabet, IBM, Microsoft et la NASA.



Grâce à cet apport financier, SonarSource veut renforcer ses équipes marketing et commerciale afin de se déployer à l'international. Le Suisse souhaite notamment ouvrir un nouveau bureau à Shanghai pour s'implanter sur le marché de l'Asie-Pacifique. Elle ajoute viser le milliard de dollars de chiffre d'affaires mais ne précise pas d'horizon.