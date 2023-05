Sonepar engage un milliard d’euros dans une plateforme digitale

Passer du multicanal à l’omnicanal résume la stratégie digitale entamée par Sonepar. Le spécialiste de la distribution de matériel électrique destiné aux professionnels, présent dans 40 pays, investit un milliard d’euros sur cinq ans, entre 2022 et 2026, pour accélérer sa transformation numérique.



"Nos clients pouvaient contacter Sonepar en agence, via nos commerciaux sur le terrain, le site internet ou l’application mobile notamment. Nous voulons désormais faire interagir ces différents canaux pour obtenir une expérience plus fluide et être aux côtés de nos clients à tout moment de la journée", détaille Jérémie Profeta, responsable de la transformation chez Sonepar.

Une plateforme omnicanale dans le cloud

Alliant les dimensions commerciales, marketing, logistiques et d’infrastructure réseau, une nouvelle plateforme omnicanale synchronisée, Spark, a vu le jour, alimentée par Microsoft Azure et Dynamics 365. "Sonepar s’organise autour du client. En fonction des profils clients, des produits et des différentes façons d’interagir, le parcours diffère tout comme le besoin d’expertise."





Le nouvel outil permettra aux 44 000 collaborateurs de l’entreprise, en particulier les 20 000 en relation directe avec le client, de travailler de concert, qu’ils soient "derrière le comptoir en agence, sur le terrain ou dans un bureau. Ils auront une visibilité du parcours, une vue client à 360 degrés."

Des partenaires d’envergure

Spark modélisera les tendances, les comportements et les facteurs de motivation des clients. Par ailleurs, les données disponibles dans le Datalake auront pour but d’accompagner l’automatisation et l’optimisation des opérations logistiques telles que la gestion des stocks et la livraison des produits. Pour mener à bien cette transformation, Sonepar s’entoure de Microsoft, Publicis Sapient et Hitachi Solutions. Le premier occupe un rôle fondamental pour le représentant de Sonepar.



"Nous avons développé les applications cloud native pour les disséminer rapidement. Notre datalake est basé sur une technologie Microsoft pour personnaliser le parcours client. Enfin, leur CRM accompagne nos employés dans leur gestion de portefeuille et leur permet d’avoir un rôle actif dans le parcours client." A côté, Sonepar s’est attaché les compétences d’Hitachi Développement et de Publicis Sapient pour développer la plateforme omnicanale au jour le jour.

Des réponses pour tous

Parmi les fonctionnalités disponibles sur la plateforme, Jérémie Profeta choisit de mettre l’accent sur l’offre verte. "Nos clients veulent avoir accès à l’innovation donc nous poussons, via notre moteur de recherche et notre algorithme, les produits les plus efficaces énergétiquement pour qu’ils sélectionnent le plus durable."



Prévue pour être déployée dans 40 pays, la plateforme se veut personnalisable en fonction des marchés, Sonepar agissant sous 80 enseignes à travers le monde. "Nous avons créé une digital factory en Europe déjà déployée dans plusieurs pays et nous allons créer le hub en Amérique du Nord et accélérer en Europe."