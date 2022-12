Sonio, C-Risk, Cube… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Sonio a levé 7,5 M€

Beauté, Santé

Logiciel d’intelligence artificielle pour la médecine fœtale.

Investisseur : Conseil européen de l’innovation (EIC)



C-Risk a levé 2,5 M€

Sécurité, Cybersécurité

Solution de quantification financière des risques de cybersécurité.

Investisseur : Scale Up Capital



Cube a levé 2 M€

Entreprise de services du numérique

Agence spécialisée en conception et développement NoCode.

Investisseurs : business angels



Zelok a levé 1,6 M€

Immobilier, Construction

Plateforme multiservices de la location pour les professionnels de l’immobilier.

Investisseurs : business angels



Seederal a levé 1,2 M€

Environnement

Tracteur agricole électrique.

Investisseurs : Épopée Gestion, Breizh Up, Jeriko



Eyesee a levé 1 M€

Distribution, Logistique, Retail

Solution d’inventaire par drone.

Investisseurs : Groupe IDEC, Crédit Agricole, business angels



Myloby a levé 900,000€

Entreprise de services du numérique

Logiciel de centralisation de gestion de clés.

Investisseurs : business angels



Advance Beauty a levé 500,000 €

Beauté, Santé

Technologies anti-âge et minceur.

Investisseurs : business angels



Ezio a levé 400,000 €

Services à la personne

Solution de paiement pour les services à la personne.

Investisseurs : Pays de la Loire Participations, ABAB, Banque Populaire