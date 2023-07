Sony atteint les 40 millions de PlayStation 5 vendues, après un démarrage complexe

A entendre les dirigeants de Sony, la sortie de leur dernière console de jeu vidéo en date résonne encore comme un événement traumatique. "Nous avons lancé la PlayStation 5 en novembre 2020 et le monde se trouvait alors dans un état étrange et différent de celui dans lequel nous avions annoncé la console en 2019", a écrit dans une note de blog parue hier Jim Ryan.



Mais, près de trois ans après, le président et CEO de Sony Interactive Entertainment, la branche divertissement du constructeur japonais, a également fait plusieurs annonces positives pour son entreprise. Au-delà des annonces sur son catalogue de jeux vidéo, qui compte désormais plus de 2 500 titres, Sony a révélé que la PlayStation 5 avait finalement dépassé les 40 millions d'exemplaires vendues dans le monde.

Sony s'est sorti de la pénurie

Un nombre de ventes considérable, dans un marché du jeu vidéo florissant, mais que la PS4, prédécesseure de la PS5, avait atteint en son temps deux mois plus tôt. La faute à un démarrage compliqué, comme le rappelle Jim Ryan : "Nous avons continué à faire face à des vents contraires avec la pandémie et il a fallu des mois pour que les chaînes d'approvisionnement se normalisent et que nous puissions disposer des stocks nécessaires pour répondre à la demande."



Une pénurie avait en effet affecté fortement l'écosystème du jeu vidéo et plus largement l'informatique et l'électronique. GPU, RAM, CPU, condensateurs... Beaucoup d'éléments étaient venus à manquer, et ce jusque très récemment. Ce n'est qu'en janvier 2023 que Jim Ryan avait annoncé la capacité, du côté de Sony, à produire suffisamment de consoles. "Pendant plus de mois que je ne peux m'en souvenir, nous avons remercié notre communauté pour la patience dont elle a fait preuve", a-t-il encore écrit récemment.