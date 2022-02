Sony dévoile enfin le design du PlayStation VR2

Après un an de teasing, Sony dévoile enfin ce 22 février 2022 le look final du PlayStation VR 2, le casque de réalité virtuelle qui accompagnera la PlayStation 5 en tant qu'accessoire premium. Le fabricant de consoles avait d'abord présenté les contrôleurs de l'appareil en mars 2021, puis en avait révélé les caractéristiques techniques le mois dernier.



Dans un billet de blog, l'entreprise explique avoir fait le choix d'un design arrondi pour mieux épouser les formes du visage, à la façon de ses contrôleurs DualSense et de son casque audio Pulse 3D. Une apparence qui symbolise aussi la liberté de voir à 360° autour de soi.







Maximiser le confort d'utilisation

Un effort particulier a été fait au niveau de l'ergonomie, pour un confort d'utilisation longue durée, qui inclut à la fois une molette pour régler la distance des lentilles avec le visage (système déjà présent sur le premier PSVR) mais aussi un réglage de l'écart interpupillaire dont le premier modèle n'était pas équipé et qui permet un plus grand confort pour certaines morphologies.



Le casque est plus compact et même un peu plus léger que son prédécesseur, ce qui n'était pas évident étant donné qu'il intègre désormais un moteur haptique, rappelle Sony. Il dispose aussi d'un système de refroidissement qui extrait l'air de la zone en contact avec le visage afin de la garder au frais et d'éviter la formation de buée (et une sudation excessive de l'utilisateur). C'est apparemment l'aspect dont Yujin Morisawa, le directeur artistique chez Sony qui a dirigé la conception du produit, est le plus fier.







La date de sortie et le prix du PlayStation VR2 n'ont pas encore été annoncés, mais son arrivée sur le marché se fera vraisemblablement en fin d'année. Son coût reste le dernier élément majeur à ne pas être connu, et il n'est pas des moindres car il sera un facteur déterminant pour l'adoption de cet accessoire par les possesseurs de PlayStation 5. D'autant qu'il devra faire face au Meta Quest 2, qui est vendu à un prix agressif et dont le succès ces derniers mois est devenu indéniable.