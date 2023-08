Sony dévoile le PlayStation Portal, une manette dotée d'un écran pour jouer à la PS5 en mode portable

Le PlayStation Portal s'appelait encore "Project Q" lorsqu'il avait été rapidement présenté lors d'un événement de Sony en mai dernier. Ce nouvel accessoire de la multinationale japonaise a désormais un nom, un prix (219,99 euros) et une date de sortie approximative fixée à la fin de l'année. Hideaki Nishino, SVP en charge de l'expérience sur les plateformes de Sony, l'a divulgué dans une note de blog parue le 23 août.



L'annonce comporte également des précisions concernant le casque-micro sans fil Pulse Elite et les écouteurs sans fil Pulse Explore, tous deux soutenus par PlayStation Link, la nouvelle technologie audio de Sony.

Jouer en mode portable, mais seulement à la maison

L'appareil portable de Sony, qui ressemble à l'amalgame d'une tablette et d'une manette DualSense et se situe dans la mouvance actuelle des appareils portables imitant la Nintendo Switch, permettra aux joueurs de "bénéficier de l'expérience PS5 dans le creux de [leurs] mains". Il ne s'agit néanmoins pas d'un appareil indépendant, mais bien d'un accessoire pour la PlayStation 5 qui fonctionne en streamant le flux audio et vidéo de la console par le Wi-Fi. C'est donc en réalité une manette équipée d'un écran similaire à ce que proposait la Wii U.



Les deux extrémités du PlayStation Portal reprennent les fonctionnalités de la DualSense standard, notamment son retour haptique disponible sur certains jeux compatibles. L'écran est quant à lui un LCD de huit pouces qui peut afficher une résolution de 1080p à 60 images par secondes.

Un coût supplémentaire pour les joueurs

Le Portal a été conçu "pour les joueurs qui n’ont qu’un téléviseur à se partager chez eux ou qui souhaitent simplement jouer à leurs jeux PS5 dans une autre pièce". Il permet de lire tous les jeux installés sur la console, à l'exception des titres PSVR2 qui ont besoin du casque de réalité virtuelle pour fonctionner, et de ceux diffusés via l'offre de cloud gaming PlayStation Plus Premium.



Sony s'immisce d'une certaine manière sur le marché des consoles portables, en plein essor, face à Nintendo mais aussi à d'autres challengers comme Valve avec son Steam Deck. Néanmoins, la nécessité d'être à portée de la PS5, couplé au prix d'achat assez élevé, pourrait limiter l'adoption de cet accessoire.