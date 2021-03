Sony dévoile les contrôleurs de son futur PlayStation VR 2

Sony a confirmé il y a un mois qu'il y aura bien un nouveau PlayStation VR pour aller de pair avec la PlayStation 5. Ce dernier ne sortira pas cette année, mais le constructeur japonais a décidé malgré tout d'en partager certains détails, sans doute pour que les développeurs puissent anticiper ses spécificités. Il présente ce 18 mars les nouveaux contrôleurs qui accompagneront ce casque de réalité virtuelle.







Leur design est dans l'ensemble assez proche de celui des Oculus Touch. Chaque contrôleur est équipé d'un stick analogique, de deux boutons en façade plus un bouton menu, et de deux gachettes sur le bas (une pour l'index, l'autre pour le majeur et/ou l'annulaire). Le tracking est assuré par l'anneau qui entoure le contrôleur, qui est probablement équipé de LEDs infrarouges. Le casque VR sera équipé de caméras qui lui permettront de suivre les déplacements des contrôleurs dans l'espace par ce biais. Ce type de design est aujourd'hui plébiscité.







Les contrôleurs détectent aussi la position des doigts sur les boutons ou pas via des capteurs tactiles (ce qui permet d'effectuer des gestes simples, comme un signe "OK"). Evidemment, Sony s'est appuyé sur son expérience avec la création de la manette DualSense de la PlayStation 5 pour créer ces contrôleurs VR. Sur chacun d'entre eux, la gachette principale gère différents niveaux de pression pour donner un feedback haptique au joueur, par exemple lorsqu'il tend la corde d'un arc. Les vibrations ont également été adaptées pour fournir une expérience la plus immersive possible.