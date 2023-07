Sony investit 2 milliards de dollars dans la XR et les jeux vidéo "as a service"

Sony va investir massivement dans la réalité étendue et le jeu vidéo "as a service", rapporte le quotidien économique japonais Nikkei. Le conglomérat à l’origine des consoles PlayStation souhaite en effet allouer 2,13 milliards de dollars en recherche et développement à sa section jeu vidéo pour l’année fiscale en cours qui s’achèvera en mars 2024.



En nette augmentation depuis deux ans, ce budget vidéoludique dépasse désormais celui dédié à l’électronique et aux semi-conducteurs, et devrait donc, en partie, permettre au groupe nippon de se renforcer dans le secteur de la XR (qui regroupe les technologies de réalité virtuelle et de réalité augmentée).

Après le PSVR2, un attrait pour l’AR ?

Malgré un ralentissement de l’intérêt pour les technologies immersives, y compris dans le jeu vidéo, Sony entend en effet poursuivre ses efforts, dans la lignée de son PSVR2 sorti il y a quelques mois. Avec, manifestement, des projets de réalité augmentée (AR) dans le viseur. Comme l’a signalé le média spécialisé GameRant, la filiale Sony Interactive Entertainment a récemment déposé un brevet concernant une technologie qui s’apparente à de l’AR.



Sony n’a jusqu’ici rien officialisé mais pourrait bien être motivé par la commercialisation prochaine du Vision Pro par son concurrent américain Apple. Cet appétit croissant coïncide en tout cas avec les "plans de croissance agressifs" du groupe japonais en matière de jeu vidéo mobile.

Une douzaine de jeux services d’ici à 2026

En parallèle, Sony veut insister sur les jeux vidéo "as a service", autrement dits ces titres sans cesse mis à jour et dont la durée de vie est supposée s’étendre des années après leur lancement, soutenus par des modèles économiques principalement basés sur la vente de contenus optionnels.



Dans la continuité du lancement l’année dernière de PlayStation Plus, son offre fusionnée de cloud gaming censée concurrencer le Xbox Game Pass de Microsoft, l’entreprise a l’intention de publier une douzaine de "jeux services" d’ici à 2026. 55% de ses dépenses allouées au développement de jeux pour la PS5 leur seront réservés dès cette année. Un ratio qui atteindra 60% l’an prochain. Pour concrétiser ce nouvel élan serviciel, Sony pourra assurément compter sur les acquisitions récentes de plusieurs studios et éditeurs (entre autres, Bungie, Haven Studios et Firewalk).