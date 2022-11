Sony lance Mocopi, une série de capteurs de live motion capture pour les VTubers

Sony dévoile ce 29 novembre une série de six capteurs de live motion capture baptisée Mocopi. Ils se portent à l'aide de bracelets sur les chevilles et les poignets, ainsi que sur la tête et à la taille. De quoi fournir un suivi relativement précis des mouvements du corps par cinématique inverse, même lors lors que l'utilisateur danse ou gesticule. Ils se connectent à un smartphone (iOS ou Android) qui gère la fusion des flux et la retranscription sur l'avatar.





Pensé pour les VTubers

Vendu 49 500 yen (345 euros), le système est destiné aux "Virtual YouTubers", abrégé en "VTubers". Ces influenceurs d'un nouveau genre se livrent à des shows en direct, comme les YouTubeurs classiques, mais apparaissent sous forme d'avatars au lieu de se montrer directement. Les raisons varient : pudeur, forme de protection contre le harcèlement (notamment pour les femmes), désir de se représenter sous une autre apparence que la sienne...



Toujours est-il que cet usage connaît une forte croissance en ce moment, alimenté en partie par le buzz autour du métavers. Mocopi se présente comme une alternative à du matériel plus encombrant, comme les Vive Trackers de HTC. Le système de Sony est notamment compatible par défaut avec VRChat, de même qu'avec Unity, Autodesk MotionBuilder et VMC. Le SDK fourni avec Mocopi permet aussi en théorie une compatibilité étendue avec d'autres applications. Et il est également possible d'exporter directement une vidéo au format mp4 depuis son smartphone.



Sony pense par ailleurs que le système pourra être utile aux professionnels de l'animation ou du cinéma pour réaliser des tâches de motion capture à bas budget. Pour l'instant, le constructeur ne prévoit de commercialiser Mocopi qu'au Japon. Les précommandes seront ouvertes courant décembre, avec un lancement en bonne et due forme fin janvier.