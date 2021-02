Sony prépare un casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5, mais il ne sortira pas cette année

Après de longs mois de silence, Sony confirme enfin ce 23 février qu'il travaille bien sur un casque de réalité virtuelle pour la PlayStation 5. L'incertitude sur les projets du fabricant japonais avait poussé ces dernières semaines plusieurs développeurs VR à prendre leurs distances avec la plateforme. C'est Hideaki Nishino, SVP of Platform Planning & Management, qui a annoncé la nouvelle sur le blog officiel de PlayStation.



Il n'a partagé que peu de détails. Le nouveau système sera amélioré en tous points : résolution, champ de vision, tracking, interactions. Il se connectera à la PlayStation 5 à l'aide d'un unique câble pour simplifier l'installation et l'utilisation au quotidien. Un nouveau type de contrôleur fera également son apparition, plus ergonomique et qui bénéficiera des innovations présentes dans les contrôleurs DualSense.



Pas de sortie en 2021

Cependant, et comme annoncé précédemment par Sony, ce nouveau casque ne sera pas commercialisé cette année. Le Japonais n'en révèle pas plus, mais on peut supposer un lancement en 2022. Cette annonce n'est pas anodine pour le milieu de la réalité virtuelle. Le PlayStation, malgré ses limitations techniques, est sans doute le casque VR ayant connu le plus grand succès commercial à ce jour. Lancé en octobre 2016, il a passé en janvier 2020 la barre des cinq millions d'unités vendues, aidé par des jeux à succès comme Astro Bot: Rescue Mission, Blood & Truth, Tetris Effect, Moss, ou Resident Evil 7.



Le prochain casque VR de Sony devra faire face à une compétition réhaussée. Après quelques erreurs de jeunesse, Facebook a trouvé une formule redoutablement efficace avec l'Oculus Quest 2, son casque tout-en-un à la fois abordable et à la qualité hors pair. Mais la communauté PlayStation, très fidèle, suffira sans nul doute à assurer le succès de ce "PSVR2". De ce point de vue, le succès du Quest 2, qui va contribuer à motiver d'avantage de développeurs à créer des jeux VR, sert aussi les objectifs de Sony. D'autant que son principal concurrent sur le marché des consoles, Microsoft, semble ne toujours pas avoir de projets en matière de réalité virtuelle.