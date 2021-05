Sony investit dans Discord, qui va intégrer l'écosystème PlayStation

Après les discussions de rachats avortées avec Microsoft, la plateforme d'échange Discord se rapproche de Sony. La multinationale japonaise a annoncé le 3 mai 2021 un partenariat avec la start-up. La plateforme d'échange textuel et vocal plébiscitée par les joueurs de jeux vidéo sera intégrée à l'expérience de jeu PlayStation Network, sur console et mobile, au début de l'année prochaine.



Sony espère attirer des utilisateurs Discord

Jim Ryan, CEO de la division Sony Interactive Entertainment qui est à la manœuvre sur ce sujet, explique que ce partenariat est logique pour Sony qui cherche à améliorer la façon dont les joueurs peuvent interagir les uns avec les autres et leur expérience lorsqu'ils jouent. Les équipes travaillent actuellement à connecter et reproduire l'expérience Discord dans la plateforme PlayStation Network.



Discord est connu en tant que plateforme communautaire permettant aux joueurs de jeux vidéo de communiquer gratuitement par vidéo, à l'oral et à l'écrit. Les groupes de discussion sont répartis en salles spécifiques (publiques ou privées), mais l'identité des utilisateurs reste la même sur tout le réseau. Il est aussi possible aux utilisateurs de discuter en tête en tête.



Depuis décembre 2020 Discord revendique 140 millions d'utilisateurs actifs par mois, contre 100 millions en juin 2020. Une aubaine pour l'écosystème de Sony qui pourrait toucher plus facilement cette communauté et attirer de nouveaux joueurs. Surtout que la multinationale japonaise a sorti sa dernière console, la PlayStation 5, en novembre dernier et cherche à prendre l'avantage sur ses concurrents que sont Microsoft avec la Xbox et Nintendo avec la Switch.



Investissement de Sony dans Discord

Ce partenariat s'accompagne d'un investissement minoritaire de Sony Interactive Entertainment dans Discord à l'occasion de sa levée de fonds en série H dont les montants ne sont pas précisés par les intéressés. Discord a déjà levé 100 millions de dollars en décembre 2020 et était alors valorisée à 7 milliards de dollars.



Le réseau social a connu un véritable boom avec la pandémie de Covid-19 et son usage s'est largement diversifié. Groupe d'étude, classe de danse, de lecture et autres ont commencé à utiliser la plateforme pour leurs réunions virtuelles. Discord souhaite poursuivre sa diversification au-delà de la communauté des gamers. La plateforme assure avoir refusé l'offre de rachat de Microsoft et écarté des marques d'intérêts provenant de Twitter et Amazon, comme le relève Bloomberg. Discord semble vouloir se concentrer sur sa croissance et sa diversification et viser plutôt une introduction en bourse.