Sony se renforce dans le jeu en ligne multijoueurs en investissant dans Accelbyte

Microsoft possède PlayFab, Amazon (AWS) a GameSparks. Désormais, Sony détient une partie d'Accelbyte. Ces plateformes fournissent les infrastructures "backend as a service" aux jeux en ligne multijoueurs tels que Fortnite, Minecraft, Roblox et PUBG, en gérant la mise en relation des joueurs, la répartition dans les parties, la gestion des "saisons", les serveurs et l'hébergement, les transactions, l'analytics, etc. Elles facilitent le passage à l'échelle.



Accelbyte a annoncé une levée de fonds de 60 millions de dollars en série B, menée par Softbank, et à laquelle a participé Sony Interactive Entertainment, ainsi que les investisseurs historiques Galaxy Interactive et NetEase. Fondée en 2016 par un ancien d'Epic Games, la start-up basée à Seattle travaille avec une trentaine de studios selon TechCrunch, dont Dreamhaven, Build A Rocket Boy, 1047 Games, Krafton, Deep Silver Volition, Theorycraft Games, Remedy Entertainment, Raid Base et Starbreeze Studios.



Une dizaine de jeux en développement

Fondée en 2016 par un ancien d'Epic Games, Accelbyte fonctionne avec toutes les plateformes de développement (Unreal, Unity…) et sur toutes les plateformes de jeu (PC, consoles, mobile). La société emploie plus de 300 personnes dans le monde.



Début février, Sony avait justifié le rachat du studio Bungie, entre autres, par sa volonté de produire une dizaine de jeux en ligne et multijoueurs d'ici 2026. Dans un contexte de forte croissance de ce marché, les solutions d'infrastructure online, prêtes à l'usage, deviennent une brique de compétence clé, notamment pour développer rapidement des déclinaisons multijoueurs de grosses franchises. Dans ce domaine, Microsoft a une longueur d'avance.