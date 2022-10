Sony va produire 2 millions d’unités pour la sortie du PlayStation VR2

Sony compte produire 2 millions de casques PlayStation VR2 d’ici au mois de mars 2023, d’après Bloomberg. La production aurait débuté courant septembre et se déroulerait sans accroc. Elle sera ajustée en fonction des ventes du casque, qui doit arriver sur le marché en début d’année prochaine.



Tout ou presque est connu de l’appareil à ce stade, excepté son prix. Il sera un critère déterminant pour son adoption par les fidèles de la marque, et ce d’autant plus que la PlayStation 5 – à laquelle il se connecte pour fonctionner – reste encore difficile à trouver. Cette pénurie devrait se réduire début 2023.



Le constructeur japonais table sur le fait que la réalité virtuelle est désormais plus populaire que lorsqu’il avait sorti le PSVR premier du nom, même s’il s’agit encore d’une niche de marché.



Le prix, facteur déterminant pour l'adoption

Il avait fallu 8 mois pour que le PlayStation VR passe le million de ventes après sa sortie à l’automne 2016. Il avait atteint les 5 millions d'unités fin 2019. Par comparaison, d’après IDC, le Meta Quest 2, leader actuel du marché, aurait approché les 3 millions d’unités vendues lors de son premier trimestre de commercialisation, en 2020. Il aurait depuis dépassé les 17 millions de ventes. Cependant il s’agit d’un casque tout-en-un (qui ne nécessite pas de console ou PC), et son prix très abordable (349 euros jusqu’à il y a peu) a clairement contribué à sa popularité.



Son coût, combiné à celui de la PS5 elle-même, déterminera donc en grande partie son adoption. Sony pourra néanmoins compter sur son cheptel de studios de développement pour assurer un flux régulier de jeux VR de qualité, chose qui a régulièrement manqué à l’écosystème Quest 2 malgré les efforts de Meta. Sony aurait une vingtaine de titres en développement, sans compter les jeux provenant de développeurs tiers.