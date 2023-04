Sopra Steria mise sur Nvidia Omniverse pour aider ses clients à tirer parti du "métavers industriel"

Sopra Steria, spécialiste de la transformation digitale, cinquième ESN française par le chiffre d’affaires, annonce, ce 12 avril 2023, rejoindre le réseau de partenaires de Nvidia pour la solution collaborative Omniverse en tant que "Senior Advisor Consultant". La société de conseil veut passer à la vitesse supérieure en matière de simulation 3D et jumeaux numériques, parlant de "métavers industriel".



Sopra Steria utilisera Omniverse Enterprise, qui va lui permettre de créer des pipelines 3D personnalisés pour aider ses clients à simuler à grande échelle des mondes virtuels physiquement réalistes. Au-delà de la conception de produits, il permet la simulation d'environnements et de processus avant et pendant la mise en fonctionnement, pour raccourcir les cycles de production, augmenter l'automatisation, mais aussi intégrer des objectifs de développement durable.

Des simulations complexes, avec une physique réaliste, à grande échelle

"Sopra Steria s’appuyait déjà sur des solutions Nvidia pour développer des cas d’usage d’intelligence artificielle afin d’accompagner nos clients tels qu’Alcatel Submarine Networks dans le cadre de notre 5G Design Center. Nous sommes fiers d’avoir franchi cette nouvelle étape dans notre collaboration qui nous permet d’adresser les nouveaux besoins de nos clients en matière de metaverse industriel et de simulation 3D", explique David Maurange, Head of Digital Interaction & Metaverse chez Sopra Steria, dans un communiqué.



Nvidia Omniverse est par exemple utilisée par Amazon Robotics pour construire des jumeaux numériques d'entrepôts, par PepsiCo pour optimiser ses centres de distribution et par BMW pour améliorer le fonctionnement (notamment la planification et le contrôle de la production) de ses usines de fabrication.