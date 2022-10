Spécialiste du marketing, le groupe rennais MV Group renforce sa stratégie data

S’appuyant sur une croissance externe et la création d’une nouvelle filiale, MV Group accélère la structuration d’une offre autour de la data. "Aujourd’hui, la data est partout. Il est indispensable de bien l’exploiter pour améliorer les performances des dispositifs et plus globalement des entreprises", expliquait Olivier Méril, le fondateur de MV Group, en février dernier.



Rachat de Neptune Media

Mi-septembre, MV Group a procédé à l’acquisition du groupe français Neptune Media, renommé NM Data. Présenté comme un grand spécialiste de la connaissance, du traitement et de l’usage des données marketing, il a été fondé par Stéphane Barthélemy, qui souhaitait passer la main. Désormais piloté par Marc de Fougerolles, son directeur général, NM Data se structure autour de quatre agences, spécialisées en data marketing pour la prospection et la fidélisation en B2B et B2C. NM Data emploie 50 salariés entre Paris, Tours et Strasbourg.



"35 recrutements sont prévus dans les mois à venir pour NM Data à Paris, Rennes, Tours ou Strasbourg", indique Olivier Méril. Par cette acquisition, MV Group renforce ses compétences en matière de data. Le groupe rennais se positionnait déjà sur ce segment via Avanci, entité basée à Tours et rachetée en 2017. Avanci est spécialisée dans la fidélisation client par la data intelligence et la prédictivité. Cette structure, qui compte comme clients Bioderma, Truffaut, IKKS ou Picard, conservera cette activité, NM Data se concentrant sur les stratégies d’acquisition.

Une nouvelle filiale créée

MV Group indique aujourd’hui qu’une centaine de ses 400 salariés sont aujourd’hui spécialisés dans la data. Ce sont sur ces équipes que s’appuiera Ebit-data, la nouvelle filiale créée par MV Group. Cette structure se spécialise sur un autre segment : le traitement de la data pour accélérer la performance financière des entreprises, et optimiser leur gestion et leur Ebidta. Pour créer Ebit-data, MV Group s’associe à Nicolas Flaud qui a notamment été directeur général de Vibs, Cache-Cache et Bréal au sein du groupe Beaumanoir.



"Nous avions déjà des outils de data-visualisation, mais grâce à une méthode data innovante et pragmatique de Nicolas Flaud, nous allons pouvoir l’actionner à 360° et la proposer aux entreprises pour accélérer leur croissance rentable et responsable", explique Olivier Méril. Un premier contrat avec une marque de textile est évoqué.

75 millions d'euros de Chiffre d'affaires attendus

Avec le rachat de NM Data (15 millions d'euros de chiffre d'affaires), MV Group peut se projeter sur 75 millions d'euros de chiffres d’affaires sur son exercice 2022 consolidé, avec une croissance organique de l’ordre de 20%. En 2021, le groupe rennais, qui compte aujourd’hui 12 filiales, a atteint 53 millions d'euros de chiffres d’affaires, avec une croissance de 30 %.



En 2023, l’activité de NM Data devrait générer 18 millions d'euros de chiffre d’affaires, celle d’Ebit-data 500 000 euros avec une équipe de cinq salariés en propre. MV Group compte aujourd’hui 400 salariés répartis sur ses agences de Rennes, Paris, Tours, Nantes, Bordeaux Toulouse, Marseille, Nice, Lyon, Strasbourg et Lille. A l'échelle du groupe, 100 recrutements sont prévus pour 2023.