Spinali Design présente un nouveau concept de maillot connecté bardé de capteurs

La troisième version du maillot de bain connecté Neviano sera disponible le 21 juin 2022. Conçu par Spinali Design en 2015, ce vêtement se traduit par une évolution technologique. Avec lui, Marie et Romain Spinali veulent redonner du temps aux usagers en s’appuyant sur le "métavers". "Un assistant numérique gère la présence sur les réseaux sociaux. Le maillot de bain travaille de concert avec une machine pour être en lien avec sa réalité numérique", explique Romain Spinali.



Déléguer sa vie virtuelle

Le vêtement entend faire la jointure entre les univers grâce à l'assistant numérique Iago et son réseau social Messeno afin de rester informé. Il devient un relais pour assurer une présence dans "le monde virtuel" grâce à un "avatar intelligent". "Un capteur de rythme cardiaque va détecter les plus fortes émotions de la journée. Le vêtement, équipé d’une caméra, fera alors des photos tandis que le système proposera de les publier avec un commentaire. A terme, il pourra le faire de façon automatique."



Le Neviano 3 inclut également le Bluetooth pour se connecter à un écran, un clavier externe, un téléphone ou des écouteurs. Avec la phrase ‘Dis Neviano’, il sera possible de demander une playlist, une information ou de connaitre les messages reçus. "Le téléphone va disparaître", assure sans ciller Romain Spinali.



Une panoplie de capteurs

Aussi équipé d'un capteur haptique, le maillot de bain pourra guider son porteur par des vibrations grâce ou prévenir de la proximité ou de l’éloignement des enfants. Grâce à un capteur d’UV, une fois que l’application associée connaîtra un type de peau et la crème solaire appliquée, il avertira son usager de la nécessité de se protéger à nouveau. Un capteur de CO2, disponible sur tous les vêtements Spinali, informe sur la qualité de l’air.



La résine entourant l’électronique conduit cet équipement textile à se recharger par induction tandis qu’un QR Code apposé sur l’étiquette assure le suivi du produit pour les réparations et qu’une carte eSIM le connecte à internet. Un accéléromètre répond aux attentes des sportifs désireux de bénéficier de données sur leurs pratiques.



Une gamme connectée

Le Neviano 3 aura six à huit modèles différents à l’apparence invitant à ne pas se limiter à la baignade. Fabriqué en France, le vêtement sera commercialisé à partir de 2190 euros. "Nous conserverons le textile et le numérique et proposerons la fabrication en licence à d’autres industriels."



Installée à Mulhouse (Haut-Rhin), l’entreprise a également développé un jean vibrant ainsi qu’une robe connectée qui prévient quand elle reste trop longtemps dans l’armoire. "Nous avons également imaginé des gants en dioxyde de titane pour se désinfecter ou encore un pansement connecté pour suivre la cicatrisation en partenariat avec l’Inserm."