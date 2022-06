Spinergie lève 11 millions d'euros pour réduire l'empreinte environnementale du secteur maritime

Spinergie lève 11 millions d'euros en série A pour ses solutions de suivi des navires et d'optimisation des opérations maritimes. La start-up, qui a annoncé cette levée le 28 juin 2022, a réalisé ce tour de table auprès d'Iris Capital et du fonds Blue Ocean (Swen Capital Partners). Ont également contribué : Polytechnique Ventures, Sanne Manders (COO de Flexport), Jean-Gabriel Levon (cofondateur d'Ynsect) et Antoine de Chassy (cofondateur de Loft Orbital).



"Cette annonce intervient à un moment crucial car les émissions carbone du secteur maritime continuent de croître et les nouvelles réglementations imposent à tous les acteurs du secteur de revoir la planification, la gestion et le suivi de leurs opérations", a commenté Jean Cristofari, PDG et cofondateur de Spinergie, dans un communiqué.



Mesurer, évaluer et optimiser les performances

La jeune pousse met au point une solution pour suivre et réduire les émissions carbone des navires. Elle mesure, évalue et optimise les performances des opérations maritimes afin d'améliorer l'impact environnemental et opérationnel. Pour cela, Spinergie collecte des millions de points de données, qui sont ensuite traitées et analysées par ses algorithmes développés en interne et lui permettent de proposer, pour l'instant, deux solutions à ses clients. Spinergie met en avant le fait que sa plateforme est directement intégrée aux systèmes existants et aux données des capteurs.



La plateforme Maritime Market Intelligence permet aux armateurs et affréteurs de chercher et sélectionner un navire partout dans le monde en fonction de ses spécifications, de sa disponibilité et de ses performances passées. Spinergie assure accéder quotidiennement à la position de plus de 3 millions de navires.



La start-up a lancé une seconde plateforme, Smart Fleet Management, en 2021. Cette solution permet d'optimiser les opérations maritimes (éolien offshore, dragage, transport de vrac, etc.), de les suivre en temps réel ainsi que leurs performances, et d'accéder à des recommandations. Que ce soit la consommation de carburant, les émissions, l'analyse des temps… de nombreux critères de performances sont analysés et remontés. Et les équipes peuvent également accéder à des outils pour automatiser leur reporting réglementaire.

Triplement des effectifs

Spinergie assure que sa solution est déjà utilisée par des armateurs et des affréteurs comme Orsted, GE, Boskalis et Nexans. Grâce à cette levée de fonds, Spinergie veut continuer à s'étendre sur le marché de l'éolien offshore ainsi que sur d'autres secteurs maritimes. Pour y parvenir, la start-up entend tripler ses effectifs d'ici fin 2023 et continuer à investir dans sa R&D. De nouveaux bureaux doivent également ouvrir leurs portes en Asie, Amérique du Sud et au Moyen-Orient.