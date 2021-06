SportEasy lève 5 millions d'euros pour s'exporter à l'international

SportEasy, l'application de gestion d'équipes pour les clubs sportifs a annoncé ce 21 juin 2021 une levée de fonds de 5 millions en Série A. Pour ce tour de table, la start-up a pu compter sur la participation de Seventure Partners et son fonds dédié Sport & Performance Capital, de la Macif via sa filiale Macif Innovation ainsi que sur la participation de plusieurs business angels.



Lancée en 2012, l'application SportEasy simplifie le quotidien des clubs de sport amateurs. La plateforme permet de gérer tous les éléments qui entours la pratique, à savoir la disponibilité des joueurs, la communication avec les entraineurs, le choix des stratégies de jeu, les compositions des équipes, etc. Fort d'un réseau important, SportEasy permet également à ses utilisateurs de trouver des sponsors plus facilement et faire ainsi vivre les clubs.



devenir le leader européen

Après un ralentissement de la pratique sportive amateur imposé par la pandémie mondiale et les mesures de confinement, la start-up espère redynamiser le secteur. "SportEasy est un allié technologique sur lequel les clubs peuvent compter pour mieux se structurer et affronter les défis de la reprise", explique ainsi Nizar Melki, co-fondateur de SportEasy dans un communiqué.



La start-up qui a déjà levé 1,3 million d’euros début 2017, envisage d'utiliser ces nouveaux fonds pour enrichir son offre de nouvelles fonctionnalités, renforcer son leadership en France et accélérer sa croissance à l’international. Pour cela, la start-up prévoit de doubler ses effectifs en recrutant 15 personnes d’ici à un an dans ses équipes tech, produit, support, marketing et commerciales. Objectif : devenir le leader européen du marché d’ici à 2024.



Malgré la pandémie, l'application a su attirer. "La digitalisation du sport amateur est une lame de fond qui s’est accélérée avec la crise sanitaire ; en attestent les milliers de clubs qui se sont inscrits ces deux dernières saisons, alors que leur activité était très contrainte”, a indiqué Nizar Melki. L’application est aujourd’hui traduite en 8 langues, présente dans plus de 100 pays et compte 1 500 000 utilisateurs. SportEasy espère franchir la barre des 10 millions d’utilisateurs d'ici aux cinq prochaines années.