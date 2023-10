Springer Nature dévoile Curie, un outil d'IA pour aider les chercheurs à rédiger leurs articles

Le succès des outils d'intelligence artificielle capables de générer automatiquement du texte atteint désormais le monde de l'édition scientifique. Le groupe germano-britannique Springer Nature, qui édite et possède notamment la prestigieuse revue Nature, a annoncé ce vendredi 13 octobre la création d'un outil d'IA générative. Objectif : "aider les chercheurs, notamment celles et ceux qui n’ont pas l’anglais comme langue première, à rédiger leurs travaux scientifiques", écrit l'entreprise dans un communiqué.



Spécifiquement conçu pour la rédaction scientifique, cet outil baptisé Curie en hommage au couple de physiciens du même nom "couvre plus de 447 domaines scientifiques ainsi que plus de 2 000 sujets de recherche spécifiques". Il a été entraîné, explique le groupe Springer Nature, sur plus d'un million d'articles publiés dans les revues qu'il édite et continuera d'être amélioré via la collecte de données d'utilisateur. Les chercheurs peuvent d'ores et déjà s'en emparer via un abonnement payant mensuel de 16 dollars ou via le portail de services AJE.

La traduction comme fonction principale

Les universitaires qui souscriront à cette offre auront un accès complet aux fonctionnalités d'édition textuelle de Curie et à deux traductions par mois vers l'anglais depuis le chinois, le portugais ou l'espagnol. Si l'outil d'IA générative fonctionne comme la plupart des assistants du genre, analysant le texte fourni par l'humain et lui suggérant des modifications, Springer Nature met en effet l'accent sur sa capacité à passer d'une langue donnée à l'anglais, auquel a le plus souvent recours la communauté scientifique internationale dans ses communications.



Springer Nature cite en effet une étude publiée en juillet selon laquelle les chercheurs dont l'anglais n'est pas la langue maternelle "mettent 51% plus de temps à rédiger un article en anglais" que les autres, entraînant "des inégalités". L'outil a d'ailleurs été testé en avant-première en Chine par 793 chercheurs l'an passé. Deux tiers de ces derniers ont vu leurs manuscrits en anglais passer l'étape fatidique du peer-review, soit l'examen par les pairs, ce qui constituait une augmentation de 14% par rapport à la normale.

"Gagner du temps"

Disponible également via un module complémentaire intégré à Word, l'éditeur de texte de Microsoft, Curie devra être manipulé avec parcimonie. Springer Nature reconnaît dans sa foire aux questions que "l'efficacité peut varier en fonction du domaine spécifique et de la complexité du sujet" et avertit les chercheurs que "la responsabilité de la rédaction et de la finalisation de vos travaux d'érudition [les] incombe".



"Il est possible de leur permettre de gagner du temps et de concentrer leurs efforts là où ils peuvent avoir le plus d'impact, c'est-à-dire sur la recherche de pointe qui fait avancer les connaissances et fait progresser la société", a affirmé de son côté Eugenie Regan, vice-présidente des solutions pour la recherche chez Springer Nature. Un commentaire qui fera probablement grincer des dents certains chercheurs qui critiquent le rapport de forces qui leur est imposé par une poignée d'acteurs (dont Springer Nature) en situation d'oligopole dans le marché de l'édition scientifique, lequel contraint justement leur travail et sa diffusion dans le monde.