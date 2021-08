Square s'offre Afterpay, le spécialiste du paiement fractionné, pour 29 milliards de dollars

Square, le spécialiste des solutions de paiement "nouvelle génération" pour les commerçants, se muscle dans le paiement fractionné avec le rachat de l'Australien Afterpay pour 29 milliards de dollars. La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2022 sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires, précise le communiqué.



Cette acquisition vise à "permettre aux entreprises de proposer davantage de produits et services financiers attrayants qui élargissent l'accès à un plus grand nombre de consommateurs et génèrent des revenus supplémentaires pour les commerçants de toute taille", commente Square. L'entreprise californienne prévoit d'intégrer les services d'Afterpay dans ses unités commerciales existantes Seller et Cash App, ce qui permettra aux commerçants de proposer des paiements échelonnés à la caisse.



L'application Cash App, qui comptabilise 70 millions d'utilisateurs annuels, permet d'envoyer des fonds entre particuliers mais également de payer des commerçants aux Etats-Unis et au Royaume-Uni.



Payer en quatre fois sans frais

"La tendance du 'Buy Now, Pay Later' (BNPL) a été un puissant outil de croissance pour les vendeurs du monde entier", a commenté Alyssa Henry, responsable de l'unité Square's Seller. En pratique, Afterpay permet à ses utilisateurs d'acheter en magasin ou en ligne un produit et de le payer en quatre fois sans frais. Disponible en Australie, au Canada, au Royaume-Uni, en Italie ainsi qu'en France, l'application de l'entreprise australienne revendique plus de 16 millions d'utilisateurs et près de 100 000 fournisseurs.



Le recours au paiement fractionné a explosé pendant la pandémie de Covid-19 qui a engendré une crise économique et de l'incertitude pour les ménages. Selon les données d'Adobe Analytics, l'adoption de ces services a triplé au début de cette année par rapport aux volumes d'avant la pandémie et est particulièrement populaire auprès des jeunes consommateurs.



Un marché concurrentiel

Afterpay est le concurrent du Suédois Klarna, qui a doublé sa valorisation en trois mois à 45,6 milliards de dollars après avoir reçu un investissement du Vision Fund 2 de SoftBank en juin. PayPal souhaite également conquérir ce marché et a lancé son service de paiement fractionné il y a quelques mois. En France, BNP Paribas s'est emparé il y a quelques jours de Floa, anciennement connu sous le nom de Banque Casino, pour un montant de 258 millions d'euros.