Stability AI, créateur de l'outil Stable Diffusion, lève 101 millions de dollars

Stability AI, une entreprise britannique développant une technologie d'intelligence artificielle open source de génération de texte, d'image et de son, annonce une levée de fonds de 101 millions de dollars. Ce tour de table a été mené par Coatue, Lightspeed et O'Shaughnessy Ventures. Selon Bloomberg, il valoriserait l'entreprise un milliard de dollars.



L'IA de Stability AI est à l'origine du modèle de génération d'images à la demande à partir de texte Stable Diffusion, et de l'outil de génération de samples audio Dance Diffusion.

Créer des images à partir d'un texte

"L'IA promet de résoudre certains des plus grands défis de l'humanité. Mais nous ne concrétiserons ce potentiel qu'avec une technologie ouverte et accessible à tous", déclare Emad Mostaque, le fondateur et DG de l'entreprise, dans un communiqué. La start-up revendique une communauté de 20 000 développeurs.



Fondée en 2020, Stability AI a lancé Stable Diffusion en août 2022. Son API DreamStudio, qui permet à n'importe quel utilisateur d'accéder au modèle de génération d'images, serait utilisée par plus d'un million d'individus dans plus de 50 pays, qui auraient généré plus de 170 millions d'images.

Investir dans la puissance de calcul

TechCrunch explique que le système a été entraîné à l'aide de jeux de données incluant des œuvres protégées par des droits d'auteur, ce qui a par exemple conduit Getty Images à bannir l'upload d'images générées par Stable Diffusion, par crainte de litiges relatifs à la propriété intellectuelle. Par ailleurs, Stability AI ne modère pas les images créées sur sa plateforme.



Sa levée de fonds servira notamment à investir dans la puissance de calcul nécessaire à son activité. Elle utiliserait pour le moment 4000 GPU Nvidia A100 sur AWS, ce qui lui aurait coûté jusqu'à présent plus de 50 millions de dollars selon Business Insider. La société a l'intention de customiser ses modèles pour des entreprises, en les entraînant à la demande. Enfin, elle compte passer de 100 à 300 employés l'année prochaine, rapporte TechCrunch.