Stability AI échoue à mener une nouvelle levée de fonds

En pleine euphorie des investisseurs autour de l’intelligence artificielle générative, la start-up britannique Stability AI n’a réussi à boucler une nouvelle levée de fonds. Selon l’agence Bloomberg, elle a ainsi dû se rabattre sur un prêt convertible en actions, d’un montant inférieur à 25 millions de dollars (22,9 millions d’euros).



D'après le média américain, le concepteur du générateur d’images Stable Diffusion cherchait depuis des mois à mener un nouveau tour de table sur la base d’une valorisation de quatre milliards de dollars. Soit quatre fois plus que le montant retenu pour lors de sa précédente levée en octobre 2022, quelques semaines avant le lancement grand public ChatGPT, qui a depuis suscité une ruée des investisseurs vers le secteur.

Signe d'un assagissement ?

Cette information a été démentie par un porte-parole de Stability AI, qui explique que la start-up n’a pas tenté “activement” de lever des fonds additionnels auprès d’investisseurs en capital-risque. La semaine dernière, son patron Emad Mostaque avait aussi assuré recevoir “constamment” des marques d’intérêts de la part de potentiels investisseurs. Forbes confirme cependant les informations de Bloomberg.



L’échec de cette levée de fonds pourrait être le signe d’un assagissement sur le secteur de l’IA générative, notamment sur les valorisations que les investisseurs sont prêts à accepter pour entrer dans le capital de start-up jugées prometteuses. Et encore plus dans le cas de Stability AI, qui doit affronter la concurrence de l’impressionnant Midjouney et de la richissime OpenAI, le concepteur de ChatGPT qui propose aussi le générateur d’images Dall-E.

“Historique d'exagérations”

Mais cet échec peut aussi s’expliquer par les difficultés et polémiques autour de Stability AI. En avril, le site Sifted avait révélé que la société ne possédait pas la propriété intellectuelle sur le modèle d’IA alimentant Stable Diffusion, en réalité développé par une université allemande. Début juin, une enquête publiée par Forbes faisait état d’un “historique d'exagérations” de la part d’Emad Mostaque sur ses diplômes et sur son expérience. Mais aussi sur un partenariat avec Amazon et sur le niveau du chiffre d’affaires.



Stability AI est aussi ciblé par deux procédures judiciaires, lancées par un groupe d’artistes et par la grande banque d’images américaine Getty. L’entreprise est accusée d’avoir violé leur propriété intellectuelle en utilisant leurs œuvres et photos, sans consentement et sans rémunération, pour entraîner son modèle d’IA.

Démission du directeur de la recherche

Pour ne rien arranger, Stability AI vient d’enregistrer la démission de son directeur de la recherche, David Ha, un ancien chercheur de Google Brain débauché il y a moins d’un an. En avril, Christian Cantrell, un ex d’Adobe, avait aussi quitté son poste de vice-président chargé des produits, sept mois à peine après son recrutement. Et le directeur opérationnel Ren Ito a, lui, été licencié.