Starlink : Elon Musk veut arrêter les frais en Ukraine

Depuis le printemps dernier, l’armée ukrainienne peut compter sur la constellation de satellites Starlink pour communiquer, à défaut des réseaux fixes et mobiles instables à cause des bombardements russes sur ces infrastructures critiques. Mais l’assistance apportée, jusqu’alors gracieusement, par l’entreprise américaine SpaceX, propriété d’Elon Musk, pourrait bien prendre fin.



"Nous ne sommes pas en mesure de faire de nouveaux dons de terminaux à l'Ukraine, ni de financer les terminaux existants indéfiniment", a écrit le directeur des ventes aux gouvernements de SpaceX au Pentagone dans une lettre datée de septembre et révélée par CNN.



SpaceX prend ses distances

À ce jour, ce sont plus de 20 000 satellites terminaux Starlink qui ont été déployés en Ukraine, une opération qui “a coûté 80 millions de dollars à SpaceX et dépassera les 100 millions de dollars d'ici à la fin de l'année”, à en croire Elon Musk lui-même sur Twitter. Les deux modèles de terminaux envoyés en Ukraine coûteraient entre 1500 et 2500 dollars.



À cela, il faut ajouter les coûts d’utilisation de ce réseau satellitaire qui s’élèveraient à plus de 120 millions de dollars pour le reste de l'année et pourrait coûter près de 400 millions de dollars pour les 12 prochains mois, d’après les documents internes obtenus par la chaîne américaine. SpaceX menace désormais d’arrêter les frais, et exhorte le Pentagone à prendre le relais.

"Le culot de se présenter comme des héros"

Sauf que, selon les chiffres de SpaceX partagés avec le Pentagone et rapportés par CNN, environ 85 % des 20 000 terminaux en Ukraine ont été payés, intégralement ou en partie, par des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni ou la Pologne.



La demande de mettre la main au portefeuille ne passe donc pas. Ils ont "le culot de se présenter comme des héros", s’est agacé un haut responsable américain auprès de la chaîne, face à la facture réclamée de plusieurs dizaines de millions par mois, alors même que la Pologne, par exemple, aurait financé à elle seule 9 000 des terminaux envoyés.



Ces contributeurs étatiques auraient également payé approximativement 30% des frais d’abonnement au service qui, selon SpaceX, revient à 4 500 dollars par mois et par unité (pour le service le plus avancé). SpaceX n’a pas souhaité commenter ces révélations auprès de CNN.



Un porte-parole du département de la Défense américain a, quant à lui, déclaré que le gouvernement “continue de travailler avec l'industrie pour explorer des solutions pour les forces armées ukrainiennes alors qu'elles repoussent l'agression brutale et non provoquée de la Russie”.

Pas de lien avec L'ego froissé d'Elon Musk

Ces révélations interviennent 10 jours après que l’ambassadeur ukrainien en Allemagne Andrij Melnyk a invité Elon Musk, sur Twitter, à “aller se faire foutre”. Le milliardaire américain avait publié sur son profil ses "pistes" pour un plan de paix entre Moscou et Kiev, proposant que la Crimée fasse officiellement partie de la Russie “comme c'est le cas depuis 1783 (jusqu'à l'erreur de Khrouchtchev)”. Une suggestion, très pro-Kremlin, qui avait fait réagir l’Ukraine.

We’re just following his recommendation ??????? — Elon Musk (@elonmusk) October 14, 2022

En réponse à un tweet faisant écho aux révélations de CNN, Elon Musk a répondu qu’il “suivait simplement [la] recommandation” de l’ambassadeur ukrainien. Néanmoins, la requête de SpaceX aux autorités américaines date d'avant cet échange, qui ne serait donc pas en cause.

On peut cependant relever qu'Elon Musk aurait empêché l'Ukraine d'utiliser Starlink en Crimée (annexée par la Russie en 2014), par crainte que Poutine n'en vienne à utiliser l'arme n'accélère. "Je suis un grand fan de l'Ukraine, mais pas de la troisième guerre mondiale", a-t-il par ailleurs répondu la semaine dernière au Kyiv Post qui l'accusait de vouloir se poser en expert de l'Ukraine par "vanité".



Dernier rebond en date : un commentaire de Mykhailo Fedorov, ministre de la transformation numérique de l'Ukraine, qui déclare qu'Elon Musk est l'un des "plus gros donneurs privés à soutenir l'Ukraine".