Starship Technologies lève 42 millions de dollars pour ses robots de livraison autonomes

Starship Technologies a annoncé avoir levé un total de 100 millions de dollars à l'occasion d'une Série B. Dans le détail, la start-up qui développe des petits robots de livraison autonome, a annoncé le 1er mars 2022 avoir levé 42 millions de dollars en capitaux. Un apport financier précédé d'un prêt de 50 millions d'euros (57 millions de dollars) accordé la Banque européenne d'investissement (BEI) fin janvier.



La start-up fondée en Estonie a désormais son siège social à San Francisco. Sa levée de fonds de 42 millions a été réalisée auprès du Japonais NordicNinja et de l'Estonien Taavet+Sten. Ont également contribué à ce tour de table TDK Ventures et Goodyear. Starship Technologies a levé un total de 202 millions de dollars depuis sa création en 2014 par les fondateurs de Skype.



Une flotte de 1 700 robots

Pour se faire livrer, dans les endroits où cela est possible, il suffit de télécharger l'application Starship Food Delivery. Le client peut choisir parmi une gamme de produits les aliments et boissons qu'il désir se faire livrer. Puis, il met une marque sur la carte à l'endroit où il souhaite être livré. L'utilisateur peut alors observer le trajet du robot jusqu'à lui grâce à une carte interactive. Une fois le robot arrivé, le client reçoit une alerte, et peut déverrouiller le robot via l'application.



Starship Technologies assure réaliser des livraisons pleinement autonomes avec ses robots électriques. Surtout, elle met en avant le fait d'avoir atteint des coûts de livraison inférieurs à ceux d'une livraison réalisée par un humain. Une nécessité si elle veut pouvoir à terme être rentable. A date, Starship Technologies a réalisé plus de trois millions de livraisons commerciales avec ses robots autonomes qui ont parcourus plus de 5 millions de kilomètres dans le monde. La start-up exploite quotidiennement une flotte de plus de 1700 robots qui réalisent ces livraisons.



De nombreux concurrents

Avec cet apport financier la start-up explique vouloir agrandir son service de livraison pour répondre à la demande croissante. De nouvelles villes en Amérique du Nord et en Europe vont accueillir ses robots de livraison, dont des dizaines de campus universitaires aux Etats-Unis. "Le marché de la livraison autonome a pris de l'ampleur ces dernières années et nous pensons qu'il va vraiment décoller cette année", constate Alastair Westgarth, CEO de Starship Technologies, dans un communiqué.



Sur l'année écoulée, la start-up a triplé ses livraisons et elle assure que sa croissance suit celle du secteur de la livraison. La taille du marché des robots de livraison autonomes devrait atteindre 55 milliards de dollars d'ici 2026, selon Facts & Factors.



La start-up est loin d'être la seule à se lancer dans ce défi. Serve Robotics, qui est née en 2017 au sein des équipes de Postmates avec la même ambition, assure avoir un robot 100% autonome. Amazon se penche également sur ce sujet avec son robot Scout. Tout comme Nuro, Yandex ou encore Panasonic. En France, Twinswheel développe différents droïdes de livraison et mène une expérimentation grandeur nature à Montpellier.