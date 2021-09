Station F lance un programme pour les technologies dédiées à la santé des femmes

L'incubateur de start-up parisien de Xavier Niel, Station F, lance un nouveau programme autour des technologies dédiées à la santé des femmes, dites "Femtech". Le principe est d'accueillir une dizaine de start-up par session, au rythme de deux par an pendant six mois. Le premier appel à candidature court jusqu'au 2 octobre, pour un démarrage le 18 novembre.



"La femtech représente un défi énorme pour améliorer la santé des femmes, mais les entreprises font face à de multiples obstacles dans ce secteur, que ce soit en termes de financement et de croissance. Chez Station F, nous estimons qu'il s'agit d'une formidable opportunité de rendre la vie des femmes plus simple", déclare la directrice générale de Station F, Roxane Varza, dans un communiqué.



Conçu avec l'aide de 50 experts

Le programme a été conçu avec l'aide de 50 experts, investisseurs et entrepreneurs du secteur, qui participeront aux ateliers.



Parmi les start-up de la femtech qui ont déjà croisé la route du campus figurent notamment Intimately, une place de marché de lingerie pour les femmes atteintes de handicaps, TalQ, une plateforme "d'auto-éducation à la sexualité", Puissante, une marque de sextoys, Talm, une marque de cosmétique dédiée aux femmes enceintes, et Sonio, qui développe un logiciel pour diagnostiquer les malformations fœtales.



Station F gère directement deux autres programmes d'accompagnement : "Founders", qui assiste 200 start-up, et "Fighters", dédié aux entrepreneurs venant de milieux défavorisés. Le campus n'avait pas lancé de nouveau programme en interne depuis 2017.