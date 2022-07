Steeple prépare le déploiement de sa solution de communication interne phygitale en Europe

Depuis 2017, Steeple déploie une solution phygitale pour digitaliser le tableau d’affichage en entreprises. Son outil de communication interne est aujourd’hui utilisé par 1 000 entreprises clientes un peu partout en France. Ce chiffre n’était que de 500 en avril 2021.



"Depuis le ralentissement de l’épidemie, nous avons pû retourner au sein des organisations pour effectuer des démonstrations de notre solution, et donc d’augmenter notre taux de transformation", explique Jean-Baptiste de Bel Air, le président de Steeple. Dans cette même logique, la société organisera dès octobre, en partenariat avec des agences de communication, une "tournée française de la communication interne" pour "évangéliser les entreprises à l’importance de la communication interne notamment dans le recrutement."



Si Steeple s’est longtemps focalisé sur la grande distribution et l’industrie, la société s’ouvre à d’autres secteurs. "On voit, en post-Covid, une accélération des demandes dans la santé et la restauration, où l’amélioration de la qualité de vie au travail passe aussi par une meilleure communication", détaille le dirigeant, évoquant de premiers contrats avec des franchisés McDonald’s.



6 Millions d'euros de Chiffre d'Affaires anticipés

Aujourd’hui, environ 170 000 personnes utilisent la solution de Steeple, la société fondant son modèle économique sur un abonnement récurrent en fonction du nombre d’utilisation.Jean-Baptiste de Bel Air se donne pour objectif d’atteindre les 200 000 utilisateurs abonnés à fin 2022. En 2021, Steeple a enregistré un chiffre d’affaires facturé de 4 millions d'euros, contre 2,7 millions d'euros l’année précédente. "Sur 2022, nous devrions atteindre les 6 millions d'euros", se projette le dirigeant. Rentable, Steeple se développe toujours en fonds propres.

Des implantations en France

Steeple aujourd’hui une centaine de salariés, en grande majorité sur Rennes, d’où elle opère son développement en France. "Nous allons commencer à recruter des commerciaux en région. L’un vient de démarrer à Lyon. D’autres débuteront en septembre sur Lille, Strasbourg, Toulouse et Bordeaux."



En renforçant sa présence en France, Steeple veut aussi accélérer hors de nos frontières. Depuis juin 2021, Steeple est déjà implanté en Espagne, employant sept salariés à Barcelone. "Ce maillage territorial en France va aussi nous permettre de travailler dès début 2023 le Bénélux, l’Allemagne de l’Ouest, la Suisse et le nord de l’Italie et la Suisse. Ces bureaux sont une rampe de lancement pour un déploiement international plus important", prévoit Jean-Baptiste de Bel Air, dont l’objectif reste de devenir leader mondial de son marché.