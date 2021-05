Stellantis se rapproche de Foxconn pour développer systèmes d'info-divertissement et applications

Foxconn met le cap sur l'automobile. Le géant taïwanais de la sous-traitance électronique, connu pour être le principal assembleur d'Apple, a annoncé mardi 18 mai 2021 avoir noué un partenariat avec Stellantis, le groupe automobile résultant de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles (FCA). Les deux partenaires ont établis une coentreprise baptisée Mobile Drive, dont le siège sera situé aux Pays-Bas, et qui vise à développer des cockpits numériques et des services connectés personnalisés.



Accélérer les délais de développement

"Les logiciels constituent un virage stratégique pour notre secteur et Stellantis entend prendre l’avantage avec Mobile Drive, qui permettra de développer rapidement les fonctionnalités et les services de connectivité qui constituent, comme cela a été le cas pour l’électrification, la prochaine évolution majeure de notre secteur", explique Carlos Tavares, CEO de Stellantis, dans un communiqué. Mobile Drive va se concentrer sur le développement de plateformes d’info-divertissement, de télématiques et de cloud. Les technologies d'intelligence artificielle, de connectivité 5G et de mise à jour over-the-air seront mises en avant.



Avec Mobile Drive, les partenaires veulent accélérer les délais de développement des systèmes d'info-divertissement, applications et services connectés personnalisés proposés à bord des véhicules mais aussi en dehors. Le but est de proposer une bonne connexion à l'intérieur et à l'extérieur du véhicule et une expérience sans coupure tout en diversifiant l'étendu des services proposés, notamment du côté e-commerce.



Suivre l'évolution automobile

Les applications et services proposés prennent une importance croissante dans le monde automobile. Stellantis ne veut pas passer à côté de cette évolution d'où le rapprochement avec Foxconn qui va mettre à disposition ses compétences dans le domaine des logiciels et du matériel pour smartphone ainsi que de l'électronique grand public. Young Liu, le président de Foxconn, parle d'une "extension naturelle du leadership mondial de Foxconn dans le développement et l’application des technologies intelligentes pour améliorer la qualité de vie des consommateurs à travers le monde".



Toutefois, Stellantis ne souhaite pas se fermer à d'autres opportunités. Mobile Drive devra donc participer aux appels d'offres de Stellantis pour fournir des solutions logicielles et le matériel afférent pour Stellantis et pourra également proposer ses services à d'autres constructeurs automobiles intéressés.