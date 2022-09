STMicroelectronics double la mise sur l'intelligence artificielle à Toulon

La nouvelle étape de l’expansion de STMicroelectronics dans le Var capitalise sur son acquisition en 2021 de la société Cartesiam, née en 2016, à l’origine d’une solution logicielle de maintenance prédictive (usure, anomalies, incidents, pannes…) pour les entreprises, fondé sur l’intelligence artificielle, NanoEdgeTM AI Studio.



Le poids lourd européen des semiconducteurs a inauguré ce 22 septembre des bureaux au sein de l’immeuble XL360, en centre-ville de Toulon. Il y associe un centre de R&D et un centre de compétences dédié à l’accompagnement de projets innovants dans le domaine de l’intelligence artificielle embarquée, de l’apprentissage automatique et de l’analyse de données.



L'intelligence artificielle au cœur de l'industrie 4.0

Pour STMicroelectronics, l’IA est un vecteur de performance accrue pour concevoir et mettre en œuvre de nouvelles applications, améliorer des procédés industriels, réduire des coûts de maintenance, traiter et sécuriser des données…



L’expertise de ses équipes toulonnaises doit permettre aux développeurs, utilisateurs de ses microcontrôleurs STM32 et non experts en IA d’intégrer rapidement, facilement et à moindre coût, grâce à NanoEdgeTM AI Studio (prix "software" du salon Embedded World 2022 de Nuremberg en juin dernier), des capacités d’apprentissage automatique sur des appareils connectés ou des équipements industriels, tout en se garantissant une sécurité accrue puisque les données sont collectées, stockées et traitées en local, sans transiter par le cloud.

Un showroom pour les clients

Dans le centre de compétences, ST a prévu un showroom qui permet aux entreprises, à travers les exemples de solutions proposées, de se doter des connaissances nécessaires pour définir et lancer un projet utilisant l’IA et d’aller jusqu’à la réalisation d’un prototype en quelques jours. Ce site toulonnais est rattaché à l’unité de production de Rousset (Bouches-du-Rhône) mais peut appuyer d’autres sites du groupe dans le monde et leurs clients sur l’appréhension et l’intégration de cette nouvelle technologie.