Stockly lève 12 millions d'euros pour mutualiser les stocks des e-commerçants

Stockly lève 12 millions d'euros pour poursuivre le développement de sa solution de mutualisation et d'échange de stocks. La start-up de la French Tech a annoncé cette série A le 28 septembre 2022. Le tour de table a été réalisé auprès d'Eurazeo, Daphni et plusieurs business angels. La jeune pousse avait levé 5,1 millions d'euros l'année dernière auprès des deux fonds contribuant à cette nouvelle levée.



Analyse en temps réel

La start-up a été fondée en 2018 par Eliott Jabès et Oscar Walter. Elle a mis au point une solution destinée aux e-commerçants leur permettant de proposer aux clients des produits qui ne se trouvent plus en stock dans leur propre inventaire. Pour cela, Stockly forme des réseaux de distribution regroupant plusieurs partenaires pouvant être basés n'importe où en Europe.



La jeune pousse explique avoir mis au point des algorithmes qui agrègent en temps réel le stock de l'ensemble des partenaires d'un réseau. Les e-commerçants peuvent ainsi assurer la vente d'un produit même lorsqu'il n'est pas physiquement présent en stock. Le logiciel mis au point par la start-up analyse si le produit est présent dans les stocks de la marque ou un autre e-commerçant. Il est expédié par la marque ou un autre vendeur du réseau de distribution. Stockly assure que les délais de livraison sont respectés ainsi que les promesses faites aux clients sur les retours et le service client.

Renforcer son réseau

Avec ce réseau de stocks partagés, le but est d'éviter le manque à gagner en raison de l'absence d'un produit dans les stocks. Si le produit est expédié par un autre e-commerçant, la vente est attribuée au site sur lequel il était disponible, à un prix négocié. Le commerçant ne disposant pas du produit en stock prélève une commission sur la vente dont il a lui-même fixé le prix. La vente est donc conclue par deux acteurs sans coût additionnel.



La pépite revendique parmi ses plus de 400 clients des e-commerçants comme les Galeries Lafayette, Jonak, Go Sport et Decathlon. Elle référence environ 100 millions de produits en temps réel. Avec cet apport financier, Stockly souhaite agrandir ses effectifs comptant une cinquantaine de collaborateurs et poursuivre le développement de son réseau en Europe.