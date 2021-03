Stockly lève 5,1 millions d'euros pour conquérir l'Europe avec sa plateforme de mutualisation des stocks

La start-up Stockly, spécialisée dans la gestion mutualisée des stocks, vient d'annoncer une levée de fonds de 5,1 millions d'euros. Le tour de table a été mené par Idinvest Partners, Daphni et des business angels, dont Guillaume Pousaz, CEO de Checkout.



Etendre son réseau de partenaires

Avec cette nouvelle enveloppe, l'entreprise souhaite développer son réseau de commerçants partenaires, notamment en Europe, et recruter une vingtaine de personnes.



Créé en 2017 par Oscar Walter et Eliot Jabès, Stockly a imaginé une plateforme qui permet de connecter les stocks en ligne de plusieurs commerçants pour remédier à la problématique de l'indisponibilité des produits. La référence concernée va donc être expédiée par un autre vendeur membre du réseau Stockly, constitué d'une centaine de partenaires à l'heure actuelle (retailers, réseau de distribution multimarques...).



Un algorithme qui prédit les ruptures

Du côté de l'acheteur, rien ne change. C'est Stockly qui scrute en temps réel le flux de produits disponibles sur les catalogues des différents partenaires et les fait correspondre aux produits avant que la rupture ne se présente. La plateforme repose sur un système d'apprentissage automatique qui "prédit" les futures ruptures de stock.



Si le produit est expédié par un autre e-commerçant, la vente est attribuée au site sur lequel il était disponible, à un prix négocié. Le commerçant ne disposant pas du produit en stock prélève une commission sur la vente dont il a lui-même fixé le prix. C'est tout l'avantage de Stockly : au lieu d'être perdue, la vente est conclue par deux acteurs sans coût additionnel.



Présent dans le secteur du textile

Cette solution a principalement conquis des entreprises présentes dans le secteur du textile, particulièrement touché par les ruptures des stock, telles que les Galeries Lafayette, Go Sport, Foot Shop ou encore le concept store L'Exception. Cdiscount fait également partie du portefeuille clients de Stockly.