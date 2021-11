StockPro, Clear Fashion, Sportihome... Les levée de fonds de la French Tech cette semaine

StockPro a levé 4 M€

Solution de gestion et de revente de matériaux de construction.

Secteur : Immobilier, Construction

Investisseurs : Demeter, Schneider Electric Ventures, SMA BTP



Clear Fashion a levé 2,8 M€

Application mobile pour la transparence de la mode.

Secteur : Mode, Luxe

Investisseurs : Astérion Impact, Bpifrance



Sportihome a levé 2 M€

Plateforme de réservation de vacances sportives.

Secteur : Loisirs, Tourisme

Investisseurs : Accurafy4, business angels



Ici Présent a levé 1,2 M€

Solution de boxes de produits artisanaux.

Secteur : Économie sociale et solidaire, Développement durable

Investisseurs : Bpifrance, Kreaxi, Capit’Alpes, Crédit Agricole Alpes Développement, Veymont Participations



Bridge.Audio a levé 1 M€

Solution de partage et de collaboration pour l’industrie de l’audio.

Secteur : Industrie du culturel, image et média

Investisseurs : business angels



Cocoparks a levé 600 000 €

Solution d’assistance au stationnement.

Secteur : Transport

Investisseur : NC



Utily a levé 500 000 €

Plateforme de comparaison de déménageurs.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseur : NC



BabySafe Solutions a levé 500 000 €

Solution d’assurance à la déficience à la naissance.

Secteur : Finance, Assurance

Investisseur : Karista



KoalaME a levé 300 000 €

Solution de comptabilité pour micro-entreprises.

Secteur : Administratif, Légal, Comptabilité

Investisseur : NC