StockPro, une plateforme pour revendre les équipements neufs du BTP

7% des déchets de la filière du bâtiment et des travaux publics proviennent d’équipements neufs que les professionnels n’utilisent pas sur leur chantier. "Cela représente cinq milliards d’euros de gaspillage en France, 30 milliards en Europe", détaille Romain de Garsignies, l’un des co-fondateurs de StockPro.



Alors que l’Ademe entend réduire de 5% la part des déchets du secteur, la solution imaginée par StockPro pourrait y contribuer. Entrepreneur du bâtiment en maçonnerie et gros œuvre pendant plus de dix ans, il a constaté le gaspillage des matériaux neufs. Un client qui change d’avis, une erreur dans une commande, une précaution en achetant plus que nécessaire… Les fournitures inutiles retournent dans les ateliers de l’usine sans avoir la certitude de trouver preneur ultérieurement.

Du constat à l’idée

En rencontrant Stéphane Renou, entrepreneur dans le digital, ils échangent sur la problématique du secteur. Les deux hommes associent leurs compétences avec l’idée de réduire ce gaspillage en créant une marketplace sur laquelle les professionnels peuvent vendre ces fournitures inutiles.



"Seuls les professionnels du BTP peuvent vendre mais l’achat est ouvert aussi aux particuliers. En nous confrontant à la réalité du marché, nous avons identifié d’autres acteurs." A côté des entreprises du BTP, les dirigeants ont constaté qu’elles pouvaient retourner le matériel au distributeur professionnel qui lui-même pourra le renvoyer au fabricant avec la même problématique finale : un stock de matériel neuf sans avenir.



Avec l’interdiction de détruire ces invendus, la filière se retrouve avec un stock sur les bras. Sur StockPro, professionnels et particuliers peuvent rechercher un produit neuf disponible par marque, spécialité, type de pièces…. Mis en vente par une entreprise, un distributeur ou un fabricant. "Les matériaux sont traçables et de qualité puisque destinés à être mis en œuvre par les pros."

Vendre au mieux

Sur la plateforme, les acteurs du BTP disposent de services spécifiques. "Nous automatisons le transfert de données pour répondre à l’enjeu de la disponibilité des produits en temps réel en nous connectant aux logiciels de gestion de nos gros clients." StockPro dispose également d’un service pour accompagner le vendeur dans la qualité de la data.



Cela passe par la photographie, un libellé compréhensible et intelligible même pour les particuliers ou encore une fiche technique détaillée. "Nous avons développé des algorithmes intelligents qui permettent aux vendeurs d’injecter un fichier que l’on va enrichir avant mise en ligne afin de lui donner une meilleure chance de vendre."



Enfin, le professionnel est accompagné dans la définition du prix tandis que les matériaux avec une date limite d’utilisation inférieure à 100 jours, délaissés par la branche, bénéficient d’une remise pour encourager leur acquisition.

Un développement annoncé

Depuis sa mise en ligne en début d’année 2020, StockPro estime avoir permis le réemploi de 100 000 matériaux par l’intermédiaire de 10 000 clients. "D’ici juin prochain, nous aurons un million de références." Le cofondateur espère désormais inverser la tendance du recours à la livraison au bénéfice du click and collect pour réduire l’empreinte carbone des équipements.



"Amazon donne de mauvaises habitudes et dévalorise le travail réel de la logistique. Nous n’avons pas une innovation technologique mais une innovation d’usage. Le digital a la vertu de les modifier." La start-up prévoit par ailleurs de s’ouvrir à la Belgique et la Hollande en juin 2023 puis à d’autres pays d’Europe en janvier 2024.



"Nous répondons à la demande de nos clients et profiterons de leur sourcing. Nous ne vendrons que les matériaux du territoire dans le pays." En France, l’entrée en application le 1er mai dernier de la responsabilité élargie du producteur appliquée au bâtiment pourrait contribuer au développement de StockPro.