Stonal lève 20 millions d'euros pour sa plateforme de gestion des actifs immobiliers

Stonal, ex-La Foncière Numérique, lève 20 millions d'euros pour sa plateforme de gestion des actifs immobiliers. La Prop Tech française, dont la solution vise les gestionnaires d'actifs immobiliers et les grands propriétaires, réalise cette levée de fonds auprès de Raise Investissement, comme le rapporte Les Echos. Fondée en 2017 sous le nom de la Foncière Numérique, la start-up devient Stonal.



Numérisation des bâtiments

La start-up développe une plateforme SaaS pour la gestion du patrimoine immobilier grâce à des jumeaux numériques des bâtiments. La solution centralise toute les informations concernant le patrimoine (données, documents, plans, etc.). Cela permet de maîtriser au mieux les dépenses de son patrimoine, de rationaliser les achats ou encore d'augmenter la productivité.



Stonal modélise les actifs dans un langage normé. Puis, des données sont collectées, structurées, hébergées et mises à jour en temps réel. Occupant par m², température, émissions de C02, prix au m²… L'ensemble de données est facilement accessible. Agrémentée d'une touche d'intelligence artificielle pour fiabiliser et mettre à jour les données, la plateforme permet d'accéder aux indicateurs extra-financiers et labels comme l'ESG et l'ISR.



De la conception à la fin de vie pour réhabilitation en passant par son développement, toutes les étapes de l'immeuble sont suivies. Il est possible de piloter l'actif directement via le jumeau numérique ainsi que les obligations réglementaires. La plateforme SaaS permet également d'optimiser la stratégie et le financement de la réduction de l'empreinte carbone ou encore de prioriser les travaux de transformation des immeubles grâce à des modèles prédictifs. Cette solution laisse le temps aux équipes de se concentrer sur la performance opérationnelle.



Stonal assure gérer 1,3 million de logement. La start-up revendique 130 clients en France et en Europe comme Allianz, Crédit Agricole, ICF Habitat et Immobilière 3F. Forte de ses 120 salariés, la start-up veut poursuivre son développement.