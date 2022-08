Streaming : Disney dépasse Netflix et augmente ses prix

Avec 14,4 millions de nouveaux abonnés engrangés au deuxième trimestre, la plateforme de streaming Disney+ atteint désormais 152,1 millions d'abonnés. Les trois plateformes de Disney, Disney+, Hulu et ESPN+, ont dépassé pour la première fois – de justesse - le mastodonte Netflix avec 221 millions d'abonnés, contre 220,7 millions pour Netflix qui en a perdu près d'un million sur la période.



32 milliards de dollars d'investissement dans les contenus

C'est en dehors des Etats-Unis que la base d'abonnés croît le plus fortement. Le nombre de clients en Amérique du Nord, où le marché est mature et saturé, a seulement augmenté de 100 000. Disney a toutefois revu ses prévisions à la baisse pour le reste de l'année, car il a perdu les droits de diffusion de la Première Ligue de cricket sur l'énorme marché indien.



La croissance n'empêche pas les services de streaming du groupe de creuser leurs pertes opérationnelles, à 1,1 milliard de dollars au total, en raison notamment de l'augmentation des coûts de production et d'acquisition de programmes. Le groupe prévoit d'investir la somme énorme de 32 milliards de dollars dans ses contenus cette année (près du double des dépenses de Netflix), dont un tiers pour les droits sportifs. La rentabilité est prévue pour 2024.



Pour y arriver, Disney va augmenter ses prix. La version premium de Disney+, sans publicité, coûtera 10,99 dollars par mois aux États-Unis à partir de décembre (+38 %). Ce qui restera toujours moins cher que l'abonnement intermédiaire à Netflix,

l'offre publicitaire lancée le 8 décembre

Une nouvelle offre avec des publicités sera lancée le 8 décembre aux États-Unis, au prix de l'offre sans pub actuelle (7,99 dollars par mois). Elle devrait être déployée à l'international en 2023. La publicité ne devrait pas dépasser 4 minutes par heure de programmes, et ne concernera pas les programmes jeunesse pour les plus petits. L'abonnement annuel ne sera disponible que pour la version sans pub.



Le groupe va également augmenter le prix de l'abonnement à Hulu sans publicité de 2 dollars, et celui de son bundle premium incluant Disney+, Hulu et ESPN+ de 1 dollar. Le prix de l'abonnement à ESPN+ seul augmentera quant à lui de 3 dollars dès la fin août.



Sur Hulu, les deux tiers des abonnés ont choisi le forfait avec les publicités, et le groupe s'attend à ce qu'il en soit de même pour Disney+.