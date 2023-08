Streaming : Disney+ lance son offre avec pub en France et augmente ses prix

Rien ne va plus dans le monde merveilleux de Disney. Lors de la publication de ses résultats trimestriels, la firme états-unienne a fait montre de plusieurs signes de faiblesse que ses revenus de 22,3 milliards de dollars au troisième trimestre, en hausse de 4% sur un an, ne sont pas parvenus à camoufler.



Car si les profits des parcs d'attractions, des expériences et des produits Disney ont augmenté de 11% sur un an, passant de 2,18 milliards de dollars au troisième trimestre de 2022 à 2,42 milliards à la même période cette année, la branche dédiée aux médias et au divertissement de l'entreprise montre un autre visage.



En un an, ses profits ont chuté de 18% pour s'établir à 1,1 milliard de dollars au troisième trimestre 2023. Une débâcle qui est d'autant plus visible lorsqu'on compare les neuf premiers mois de l'année fiscale en cours (2,24 milliards de dollars de profits) à ceux de 2022 (4,13 milliards) : moins 46%.

Une perte de 11,7 millions d'abonnés à Disney+

Concédant des progrès qui "ne seront pas toujours linéaires", le CEO de la Walt Disney Company, Bob Iger, veut toutefois rester optimiste. "Malgré les vents contraires à court terme, je suis incroyablement confiant dans la trajectoire à long terme de Disney […]", a-t-il commenté lors de l'annonce des résultats financiers de sa société.



L'homme d'affaires sait que la déroute de sa branche médias et divertissement (qui comprend entre autres les films Disney, la plateforme Disney +, des chaînes du câble américain, ESPN, Hulu) n'est pas près de s'arrêter. Et ce en partie à cause de la grève des scénaristes et des acteurs aux Etats-Unis qui pourrait bien paralyser ou du mois ralentir fortement l'écosystème dans les mois à venir. Disney et son CEO sont d'ailleurs régulièrement visés par les grévistes et leurs soutiens.



Bob Iger a aussi annoncé une baisse drastique du nombre d'abonnés à Disney+ : moins 11,7 millions au troisième trimestre, pour un total s'établissant à 146,1 millions à travers le monde. Mais ce recul n'a pas de lien avec la situation nord-américaine et est principalement dû à la perte des droits d'une compétition de cricket indienne, laquelle a causé le départ de 12,5 millions d'Indiens du service Disney+ Hotstar.

La fin annoncée du partage de comptes

Bob Iger espère bientôt mettre fin à cette série de mauvaises nouvelles pour la santé financière de la société. Dans la continuité de sa politique de réduction des coûts des derniers mois, il a pour cela annoncé plusieurs nouveautés importantes concernant Disney+. Déployée en décembre aux Etats-Unis, son offre de streaming avec publicités sera accessible à partir du 1er novembre prochain dans certains pays d'Europe, dont la France, et au Canada. Elle coûtera 5,99 euros par mois.



À noter également que les utilisateurs français qui ont souscrit à l'offre standard de Disney+ (à 8,99 euros par mois) verront leurs abonnements requalifiés automatiquement en offre premium (à 11,99 euros). Une offre premium dont le tarif augmentera de nouveau dès le mois d'octobre aux Etats-Unis, de 10,99 dollars à 13,99 dollars.

La segmentation des offres ressemble à s'y méprendre à celle opérée par Netflix en novembre dernier. Il faut d'ailleurs croire que Disney s'inspire à l'envi de son principal concurrent sur le marché de la SVOD, qui souffre également de la crise. Comme Netflix, Bob Iger souhaite en effet s'en prendre au partage de comptes dans les prochains mois : "Plus tard cette année, nous commencerons à mettre à jour nos contrats d'abonnement avec des conditions supplémentaires ainsi que nos politiques de partage." Une feuille de route qui aura pour objectif de faire repartir la machine en "stimulant la monétisation dans le courant de l'année 2024."