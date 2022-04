Sweep, Budget Insight, HeyTeam… Les levées de fonds de la French Tech cette semaine

Sweep a levé 66,5 M€

Solution Saas de gestion du carbone pour les entreprises.

Secteur : Environnement

Investisseurs : Coatue, Balderton Capital, New Wave, La Famiglia, 2050



Budget Insight a levé 32 M€

Secteur : Finance, Assurance

Fintech spécialisée dans l’agrégation de données financières.

Investisseur : PSG Equity



HeyTeam a levé 5,1 M€

Éditeur d’un logiciel de ressources humaines.

Secteur : RH, Education

Investisseurs : 360 Capital, All Iron Ventures, business angels



Ocode a levé 3 M€

Solution de marquage et d’authentification grâce à la blockchain.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseur : Groupe Dubreuil



Stella & Suzie a levé 2,5 M€

DNVB de vêtements féminins.

Secteur : Mode, Luxe

Investisseur : Deveaux



Campsider a levé 2 M€

Plateforme de ventes d’équipements de sport de seconde main.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseurs : Founders Future, business angel



Retail VR a levé 1,5 M€

Plateforme de création de magasins en réalité augmenté.

Secteur : Distribution, Logistique, Retail

Investisseurs : Pays de la Loire Développement, Thematic Group, ABAB, Femmes BA