Sweetch Energy, WeLinQ, Touch Sensity : la France brille au Global Challenge d'Hello Tomorrow

La 8ème édition du Global Challenge d’Hello Tomorrow, qui récompense chaque année des acteurs de la deeptech pour leurs projets innovants, s’est déroulée à Paris les 9 et 10 mars 2023. Un événement de réseautage avant tout, qui met en contact les start-up du secteur avec des leaders de l'industrie et des investisseurs.

Sweetch Energy remporte la première place

Sur les 4000 candidatures reçues provenant d’une centaine de pays, 70 projets ont été retenus parmi les finalistes et 11 start-up ont été désignées lauréates par un jury composé de scientifiques, d’investisseurs et d’entrepreneurs. Il s’agit de WelinQ (France), Aliena (Singapour), LIQID Medical (Afrique du Sud), New Iridium (États-Unis), Gelatex Technologies (Estonie), Sóliome (États-Unis), Touch Sensity (France), Allogenica (France), Strong by Form (Chili) et EnaDyne (Allemagne).

La grande gagnante du concours, lauréate de la catégorie "Industrie 4.0 & machines autonomes" est Sweetch Energy, une start-up bretonne qui développe une technologie appelée INOD. Elle permet d’exploiter une source d'énergie naturelle massivement disponible, mais inexploitée : l'énergie osmotique. Une énergie marine provenant de la rencontre entre eau douce et eau salée, permettant de produire de l'électricité propre à grande échelle. Elle a reçu 100 000 euros de financement pour cette première place.

La France récompensée dans l’informatique quantique et la maintenance prédictive

Deux autres start-up tricolores se sont démarquées. WeLinQ, lancée il y a juste un an, est lauréate de la catégorie "Advanced Computing & Electronics". Elle se positionne sur le segment en plein essor de l’informatique quantique, qui permet d’accélérer certains calculs et de résoudre les plus complexes. Son ambition : développer une mémoire quantique suffisamment fiable pour pouvoir interconnecter plusieurs processeurs quantiques et ainsi combiner leurs performances.

Dans la catégorie "Industrie 4.0 & machines autonomes", la gagnante est Touch Sensity, une entreprise girondine qui développe une application embarquée à l’aide de modèles mathématiques et d’intelligence artificielle, permettant la maintenance prédictive (en opposition à maintenance programmée) des matériaux sensibles aux interactions physiques mécaniques. Elle détecte et localise en temps réel, à distance et sans capteurs, les éventuels impacts, déformations et dommages sur les appareils, permettant d'allonger la durée de vie des pièces.

La deeptech demande des financements spécifiques

Jean-Noël Barrot, ministre français de la Transition numérique et des télécommunications, qui répète depuis plusieurs mois que la France doit "retrouver sa souveraineté en matière de deeptech", est intervenu lors de l’événement. Il s’est dit heureux de voir que les investisseurs étaient de plus en plus nombreux à s’intéresser à ce segment particulier, dont les feuilles de route ne peuvent être figées, qui demande énormément d’investissement et un temps long de développement, et espère que cette dynamique continuera de s’accélérer.