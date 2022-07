Swile s’empare Bimpli et le groupe BCPE entre à son capital

La licorne Swile, spécialisée dans les avantages salariaux, se rapproche de la BCPE. Le groupe bancaire français prend une participation de 22% dans la start-up qui s’empare de sa filiale Bimpli. Coup double pour Swile et BCPE qui espèrent clore ces transactions au 4ème trimestre 2022. Les détails financiers ne sont pas partagés. Le groupe BCPE devient ainsi le premier actionnaire de Swile.



Le secteur des titres-restaurants

Swile est spécialisé dans la numérisation des avantages salariaux. Un marché en plein essor, selon les partenaires qui assurent que "les avantages salariés sont un enjeu clé pour les entreprises dans un contexte de recrutements et de fidélisation des talents. "En s’emparant de Bimpli, la licorne entend donner naissance à l’un des leaders des titres-restaurant en France. "Devenir un acteur majeur sur le marché des titres - restaurant en France nous permettrait de nous focaliser sur notre expansion internationale et d'accélérer le développement de notre plate-forme dédiée à l'expérience employé", explique Loïc Soubeyrand, fondateur et CEO de Swile, dans un communiqué.



La complémentarité des deux offres est mise en avant : l’innovation de Swile avec son application dédiée à l’engagement des collaborateurs qui intègre une messagerie, un répertoire, un service de création de cagnotte et de remboursement couplée avec le savoir-faire de Bimpli. "La combinaison entre les compétences d’une licorne comme Swile et les expertises paiements et digitales du Groupe BPCE permettront de créer un groupe industriel puissant et innovant avec l’ambition de devenir un leader majeur de la worktech au niveau mondial", commente Yves Tyrode, directeur général Digital & Payments du Groupe BPCE.



Avec cette acquisition, Swile entend également se positionner au Brésil qui est le "premier marché des avantages salariaux et de l’engagement collaborateur." Le nouvel ensemble peut s’adresser aux TPE, PME ainsi qu’aux grands comptes et au secteur public. Il compterait près de 5 millions de salariés utilisateurs répartis dans 75000 entreprises. Et il vise un revenu annuel récurrent de 140 millions d’euros en 2022.