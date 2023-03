Synalcom fusionne avec la fintech Qori pour lancer une plateforme unifiée de paiement

Synalcom, société proposant des terminaux de paiement et des solutions monétiques, annonce sa fusion à 50/50 avec la plateforme de paiement Qori. La nouvelle entité, baptisée Sylq et comptant 150 collaborateurs, proposera à ses clients une offre de paiements intégrés permettant d'accepter les paiements par carte bancaire, virement instantané et cryptomonnaies. Elle compte des références clients grands comptes notamment dans l'univers du luxe.

20 000 enseignes en France et plus de 230 000 terminaux de paiement seront équipés. Sont concernés les paiements en magasin, en ligne et à distance.

Une solution complète, intégrant même les cryptomonnaies

Synalcom a été fondée en 2007. La société s'adresse aux retailers, aux professionnels de la santé (lecteurs de carte Vitale) et aux banques (gestion de parc de terminaux de paiements électroniques).

La start-up Qori, fondée en 2021 par les créateurs du portefeuille mobile Yoyo, a développé une solution de paiement mobile qui permet aux commerçants d’accepter les transactions par cryptomonnaie et paiement compte à compte (avec une commission de 0,5%) via QR code ou NFC, en magasin, en ligne ou par envoi de facture ou de lien. Elle s'accompagne d'un outil de gestion de programme de fidélité. Pour les paiements en cryptomonnaie, les commerçants n'ont pas besoin de wallet, ils reçoivent les montants directement en euros.

Dans un communiqué, le président de Sylq Tony Delalande déclare vouloir s'attaquer aux géants des infrastructures de paiement Adyen et Stripe. "Sylq possède la technologie, la clientèle, la solidité financière et le leadership nécessaires", estime Daniel Maurice-Vallerey, DG de Sylq.