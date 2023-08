T-Mobile, Getir, SecureWorks, Tripadvisor… Notre récap' des licenciements dans la Tech

Pas de trêve estivale pour les réductions d'effectifs dans le secteur technologique, y compris en France. Au mois d'août, L'Informé a notamment dévoilé que le plan de rupture conventionnelle collective touchant 209 personnes chez Microsoft France allait concerner les équipes des départements partenariats, marketing et ventes. Ces départs pourront s'étaler jusqu'en avril 2024.

Restructuration chez T-Mobile US

Le groupe de quick commerce Getir, qui a récemment fermé en France, en Espagne, en Italie et au Portugal, poursuit sa restructuration drastique en anonçant 2500 nouveaux départs, correspondant à 10% de ses effectifs restant. Getir n'est plus présent qu'en Turquie, son pays d'origine, au Royaume-Uni, en Allemagne, aux Pays-Bas et aux États-Unis.



Dans les télécoms, T-Mobile US a annoncé son intention de réduire ses effectifs de 7%, soit environ 5000 salariés, dans le cadre d'un recentrage sur de nouvelles priorités.

La cybersécurité licencie

Autre géant en pleine restructuration pour réduire ses coûts, Intel aurait selon la presse supprimé 140 postes dans plusieurs départements R&D en Californie.



Dans l'univers de la cybersécurité, plusieurs sociétés américaines sont touchées par des licenciements. C'est le cas de Rapid7, qui va supprimer 18% de ses effectifs (plus de 400 personnes) dans le monde et fermer plusieurs bureaux ; Fortinet, qui a taillé dans ses services commerciaux et distribution selon la presse américaine ; Secureworks, qui en est à son deuxième plan social cette année et se sépare cette fois de 15% de ses effectifs, représentant environ 300 personnes. Signalons également la réduction de 12% du nombre de salariés chez HackerOne, une plateforme de bug bounty employant environ 450 personnes dans le monde.

Suppressions de postes chez Discord

Du côté des services grand public, le méta-moteur de recherche de voyage Tripadvisor a procédé à des licenciements dans l'optique de réduire ses coûts annuels de 35 millions de dollars, selon le Boston Business Journal. L'entreprise avait augmenté ses effectifs de 15% en 2022 après avoir traversé difficilement la période de la pandémie, mais elle n'avait cependant pas retrouvé la taille qu'elle avait atteinte avant le Covid.



La plateforme de messagerie Discord s'est quant à elle délestée de 40 salariés, représentant 4% de ses effectifs, affectant les équipes marketing, design et partenariats. L'application Calendly, utilisée pour partager des calendriers et prendre des rendez-vous en ligne, a mis fin aux contrats d'une soixantaine de ses collaborateurs, environ 10% de son personnel. La start-up, une licorne depuis 2021, cherche notamment à capitaliser sur l'intelligence artificielle.

Les investisseurs du Web3 mettent la pédale douce

Dans le jeu vidéo, le studio CD Projekt Red, auteur des best sellers The Witcher et Cyberpunk, s'est séparé d'une centaine de personnes, soit environ 9% de ses effectifs, afin de retailler ses équipes en fonction de son nouveau planning de sorties. Cette année, d'autres acteurs proéminents du secteur ont licencié, comme Niantic, Activision Blizzard et EA.



Finissons ce récapitulatif non exhaustif en mentionnant tout de même le secteur de la blockchain et des cryptomonnaies, fortement malmené depuis l'année dernière. L'un des fonds d'investissement et accélérateur de start-up les plus actifs du Web3, le britannique Outlier Ventures, s'est séparé de 20% de son personnel selon Sifted. Les start-up du secteur auraient levé 78% de fonds en moins au premier semestre 2023, par rapport à la même période l'année précédente selon Crunchbase. L'américain Sequoia Capital a lui aussi décidé de ralentir significativement ses investissements dans le secteur.