TaxBit, spécialisée dans la fiscalité des cryptomonnaies, lève plus de 100 millions de dollars

La start-up TaxBit lève plus de 100 millions de dollars lors d'un nouveau tour de table mené par Insight Partners, révèle The Information citant trois personnes proches du dossier. Cette opération triple sa valorisation à 1,5 milliard de dollars par rapport à sa dernière levée de fonds en mars 2021. PayPal est l'un des investisseurs de TaxBit.



Simplifier la déclaration fiscale

TaxBit a été fondée en 2018 par des experts comptables, des avocats fiscalistes et des développeurs. Basée à Salt Lake City, elle s'est spécialisée dans la fiscalité des cryptomonnaies. Un sujet qui est devenu central lorsque l'International Revenue Service (IRS), l'administration fiscale américaine, a envoyé durant l'été 2019 des milliers d'avis de vérification aux détenteurs de monnaie virtuelle et a publié de nouvelles directives en la matière. Désormais, dans le formulaire de déclaration d'impôt, les contribuables américains doivent mentionner leur achat, vente ou échange de cryptomonnaies.



Pour simplifier cette procédure, TaxBit a développé une plateforme qui automatise la déclaration fiscale pour chaque opération de cryptomonnaie. S'adressant aussi bien aux entreprises qu'aux particuliers, cette plateforme n'est disponible pour l'instant qu'aux Etats-Unis mais la jeune pousse souhaite également investir le marché canadien, britannique et australien.



Une nouvelle fiscalité américaine

Cette nouvelle levée de fonds, qui n'a pas encore été officiellement annoncée, s'inscrit dans un contexte bien particulier aux Etats-Unis. Actuellement, le Congrès examine le projet de loi sur le plan massif d'investissements de 1200 milliards de dollars, présenté par Joe Biden, centré sur les infrastructures des Etats-Unis (transports, technologies...). Pour financer cette enveloppe, les parlementaires souhaitent augmenter les taxes que devront payer les détenteurs de cryptomonnaies. Les acteurs du secteur y sont farouchement opposés.