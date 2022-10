Teams Premium, Defender for DevOps... Résumé des annonces de Microsoft à Ignite 2022

Parmi les dizaines de nouveautés présentées lors de sa conférence Ignite 2022, Microsoft a mis le paquet sur sa solution de collaboration Teams. Il prévoit de lancer en décembre 2022, en avant-première, une offre premium de Teams qui intégrera de multiples modules de personnalisation et de fonctionnalités basées sur l’IA.



L'offre Teams Premium arrive en février

Parmi elles, on pourra trouver Intelligent Recap, qui permettra d’assigner des tâches aux participants d’une réunion ou de générer un compte rendu, ou encore Intelligent Playback, une fonctionnalité qui découpera cette même réunion en chapitres afin que les utilisateurs puissent y naviguer plus facilement ou retrouver rapidement. Teams Premium devrait également offrir une solution de sous-titrage en directe, disponible dans 40 langues.



Microsoft semble en effet avoir à cœur de répondre aux nouvelles problématiques que la pérennisation du travail hybride pose, alors même qu’un tiers des personnes qui travaillent de cette manière envisagent de passer entièrement à distance au cours de l’année prochaine, selon les chiffres français du Work Trend Index que reprend la firme de Redmond.



Microsoft a ainsi annoncé le lancement de Microsoft Places, qui permettra, là où le calendrier Outlook permet de définir un moment où les collaborateurs sont disponibles pour un échange, de trouver un endroit pour le faire. Les utilisateurs indiqueront leur présence sur le site ou leurs déplacements, afin que les réunions puissent mieux s’organiser - permettant au passage aux entreprises de mieux gérer leurs locaux et leurs coûts énergétiques.



Cette version premium de Teams devrait être disponible pour tous à partir de février 2023 et coûtera 10 dollars par utilisateur/par mois sur le marché américain.

Partenariats dans le Métavers

Microsoft n’a pas non plus souhaité faire l’impasse sur le "métavers" qui, malgré un avenir et un potentiel incertains, semble susciter l’intérêt de toutes les grandes entreprises de la tech. L’entreprise a annoncé son partenariat avec le groupe de conseil en immobilier d’entreprise CBRE afin de proposer une plateforme de gestion des installations améliorée et basée sur Dynamics 365 Field Service qui permettra d’optimiser les opérations et de réaliser des économies.



Les utilisateurs de Teams en "private preview" pourront aussi désormais personnaliser des avatars Mesh, la fonctionnalité permettant aux participants d’une réunion en ligne d’interagir dans des espaces immersifs, qu’ils pourront utiliser pour faire une pause sans caméra, sans pour autant renoncer à une certaine présence physique en réunion. Cette annonce s’inscrit plus largement dans le cadre du partenariat de l'entreprise avec Meta pour intégrer la plateforme professionnelle de Microsoft au casque de réalité virtuelle Meta Quest Pro.

Cybersécurité : Defender for DevOps

La cybersécurité, enfin, n’est pas en reste. Microsoft a dévoilé une nouvelle fonctionnalité de Defender for Cloud : Microsoft Defender for DevOps. Cette nouvelle solution devrait permettre aux développeurs d’identifier et de corriger les vulnérabilités de sécurité au plus tôt dans leur cycle de travail, du code au cloud.



L’éditeur se dote également de Microsoft Entra Identify Gouvernance, nouvelle solution pour gérer les identités et les accès des utilisateurs, "on-premise" comme sur le cloud, et Azure Purview devient Microsoft Purview, dont l’ambition est de renforcer la protection des données sensibles des clients.