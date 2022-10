Teamzy veut lever la charge mentale inhérente aux projets immobiliers

Que ce soit un achat, une construction ou une rénovation, un projet immobilier reste souvent complexe, impliquant de multiples acteurs et étapes administratives à gérer sur un temps souvent très long…. Simplifier ce parcours habitat, tel est l’objectif de la start-up Teamzy, juridiquement fondée par le Crédit Mutuel Arkéa et le constructeur de maisons Trecobat en septembre 2022.



"Mais il s’agit de l’aboutissement de deux années de R&D", précise Laurent Le Bodic, le directeur de Teamzy. Toutes deux basés près de Brest, Arkéa et Trecobat se sont associés à Zenika, cabinet parisien de de conseil en systèmes et IT. En cours de lancement, la plateforme offrira aux acquéreurs la possibilité de suivre en temps réelle et de manière centralisée leur projet.



"Teamzy interviendra comme chef d’orchestre en leur indiquant à chape étape par des notifications les actions à mener, les personnes à contacter, les documents à envoyer… L’idée, c’est que le client ne soit plus seul face à cela, et gagne en temps et en sérénité."

En architecture ouverte

L’ensemble des échanges avec les différents interlocuteurs ont vocation à être regroupés sur cette plateforme sécurisée. Un même document, et ses mises à jour, pourra être partagé avec différentes structures. Teamzy regroupera l’ensemble des parties prenantes d’un projet du financement à la remise des clés : collectivité, notaires, agents immobiliers, constructeurs, fournisseurs d’eau, d’énergie, banquiers, courtiers, artisans…



"Dès le début, la plateforme a été pensée en architecture ouverte. Le client doit pouvoir solliciter sur Teamzy solliciter et étudier les offres d’entreprises concurrentes. C’est indispensable pour qu’il y trouve un bénéfice", estime Laurent Le Bodic. Chaque partenaire sera audité d’un point de vue financier, assuranciel et RSE avant d’être intégré sur Teamzy. La plateforme sera gratuite pour le particulier. Un système de commission sera mis en place sur les mises en relations effectuées via la plateforme.

Une ouverture de capital à venir

Tiers de confiance et indépendant, Teamzy s’inscrit donc dans un modèle partenarial. Et si la plateforme a été conçue par Arkéa et Trecobat, leurs concurrents ont aussi vocation à en être parties prenantes. Une vingtaine de structures du Finistère, où les premières expérimentations "terrain" vont être réalisées, sont déjà engagées dans la démarche, dont Construction du Belon, le Crédit Agricole ou la Caisse d’Épargne Bretagne Pays de la Loire. Teamzy compte aujourd’hui trois actionnaires : Arkéa, qui est majoritaire, Trecobat et de Zenika. D’ici la fin 2022, son capital sera aussi ouvert à d’autres partenaires.

Une couverture progressive du territoire

Après des tests de simulation menés depuis début 2022, Teamzy entre en phase d’expérimentation sur le terrain. 50 porteurs de projets immobiliers dans le Finistère pourront utiliser la plateforme sur plusieurs mois. « On va élargir progressivement le territoire. Mais on va avancer par capillarité, en intégrant progressivement des partenaires sur d’autres territoires », explique Laurent Le Bodic qui veut avancer par étape. Teamzy devrait couvrir le territoire national d’ici à trois ans.