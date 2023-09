Télécoms : Altice cherche à vendre une partie du capital de SFR pour se désendetter

Endetté de 23,9 milliards d'euros à la moitié de l'année, l'opérateur de télécommunications français SFR pourrait voir une partie de son capital vendue par Altice. Le groupe de Patrick Drahi, qui avait racheté l'actuel principal concurrent d'Orange en 2014, a confié, selon les informations du journal Le Monde, le dossier à la banque d'affaires Lazard, avec l'appui de BNP Paribas. Pour l'heure, aucune information n'a fuité concernant la part du capital de SFR concernée par ce projet.



Lors d'une présentation financière du groupe organisée au Royaume-Uni mercredi 6 septembre, Patrick Drahi a laissé entrevoir une prise de participation de la part de fonds d'investissement et de ses concurrents français sur le marché des télécoms. Le patron d'Altice a en effet affirmé, toujours d'après Le Monde, qu'il observait de près "ce qui va se passer en Espagne" où Orange et MásMóvil attendent le feu vert des autorités de la concurrence pour se rapprocher.

Opération désendetemment

D'ici là, les banques missionnées par Altice doivent faire monter les prix d'un opérateur particulièrement endetté et en perte de vitesse. Bien qu'il reste deuxième au classement français, derrière Orange, SFR a perdu dans le pays 235 000 abonnés dans le mobile depuis janvier. Début août, Patrick Drahi nuançait cet affaiblissement, assurant qu'une majeure partie de ses nouveaux ex-clients avait souscrit aux forfaits les moins chers et donc que l'impact serait limité.



Répétant alors que "[sa] priorité absolue aujourd'hui, pour Altice France, est le désendettement", le patron du groupe avait alors annoncé son intention de racheter sa propre dette tout en se séparant de divers actifs non stratégiques. Il est notamment question, et l'hebdomadaire Les Echos a récemment confirmé que l'opération était presque conclue, de vendre des data centers à la banque états-unienne Morgan Stanley.



La cession d'une partie du capital de SFR, un actif bien plus stratégique, semble être l'étape suivante dans la poursuite désespérée du désendettement, et ce alors que les taux d'intérêts sont très élevés et que le groupe voit s'approcher plusieurs échéances de remboursement à partir de 2025. Altice se voit aussi affaiblie par une polémique née au Portugal avec l'inculpation de son numéro deux Armando Pereira pour des soupçons de corruption, de blanchiment d’argent, de fraude fiscale et de faux et usage de faux.